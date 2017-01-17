Иван Степанович САННИКОВ родился 17 июня 1926 года в деревне Сычёво Абатского района.

Иван Степанович САННИКОВ родился 17 июня 1926 года в деревне Сычёво Абатского района. После окончания 7 классов работал в Старой Маслянке счетоводом. В ноябре 1943 года призван в ряды Красной армии. В июне 1944-го полк, где он служил, был переброшен на фронт. Сначала воевал в Белоруссии, затем в Литве, освобождал Польшу. Участвовал в битве за Берлин. В 1951 году вернулся в родную деревню, работал в райкоме комсомола. После окончания в Тюмени строительной школы был направлен в совхоз «Максимовский» прорабом. В 1988 году с семьёй переехал в посёлок Московский Тюменского района, где и проживает в настоящее время. Награждён орденом Отечественной войны II степени и многими медалями.

Иван Ефремович ЖУРАВЛЁВ родился 17 июня 1925 года в деревне Чёрная Упоровского района. После призыва в Красную армию в январе 1943-го попал в учебную часть Омского военно-пехотного училища, а в июле уже воевал на Курской дуге в 4-м гвардейском танковом корпусе на 1-м Украинском фронте, старший телефонист. Освобождал Украину, Польшу, Чехословакию, участвовал в прорыве обороны на Житомирском направлении. Принимал участие в форсировании рек Висла, Одер, Нейсе. В боях был ранен и контужен. Победу встретил в Праге, служил в армии до марта 1950 года. В послевоенное время окончил Тюменский техникум по специальности «агроном», затем Пермский сельскохозяйственный институт, получил экономическое образование. В 1965 году райкомом партии был направлен в Видоновский совхоз главным агрономом, затем переведён в районную государственную семенную инспекцию, где и трудился до пенсии. Награждён орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу», другими наградами. Трудовые успехи отмечены медалью «За освоение целинных земель» и тремя медалями ВДНХ. Уже находясь на пенсии, в течение 10 лет возглавлял Упоровский районный совет ветеранов. С 1987 года живёт в Упорово.

Иван Арсентьевич АФАНАСЬЕВ родился 17 июня 1924 года в деревне Марай Тюменского района. Когда мужчины деревни ушли на защиту Отечества, 16-летнего Ваню назначили бригадиром полеводческой бригады. В 1943 году призван в ряды Красной армии, воевал в составе десантного подразделения 3-й гвардейской танковой армии, 69-й мотострелковой бригады, сержант, командир отделения. Участвовал в Висло-Одерской наступательной операции на 1-м Украинском фронте. Дважды пришлось участвовать в рукопашных схватках. Победу встретил в госпитале, так как за три месяца до неё в 80 км от Берлина был ранен. Лето 1945-го провёл уже в родной деревне Марай, но вскоре уехал в Тюмень. Поступил на службу в пожарную охрану, которой отдал 40 лет службы, полковник внутренней службы в отставке. С военных лет дружит с поэзией, выпущено несколько сборников его стихотворений. Был участником Парада Победы 9 мая 2005 года в Москве. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, другими многочисленными наградами. Живёт в Тюмени.