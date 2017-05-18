IX Международный IT-форум собрал в столице Югры почти три тысячи представителей 46 государств. Два дня эксперты стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества ломали голову над тем, как победить господство американских компаний на рынке информационных технологий.

Импортозаместить, демонополизировать!

Игорь Холманских, уральский полпред Президента РФ, на открытии форума вспомнил свою юность. Тогда только в фантастических романах можно было прочитать о том, что люди общаются по видеосвязи. Теперь же такая опция предусмотрена во многих мобильных телефонах. К сожалению, всё это преимущественно зарубежные IT-разработки, не имеющие отечественных аналогов. Доля России на мировом IT-рынке не достигает и двух процентов. Поэтому задача из задач — развивать в этой важнейшей сфере импортозамещение, снижая государственные риски и повышая кибербезопасность.

— На рынке IT-технологий наблюдается очевидная монополизация нескольких крупных игроков из одной страны, —Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ, не стал называть Соединённые Штаты. — Мы не должны что-то запрещать, речь идёт о необходимости демонополизировать этот сектор, чтобы ведущие участники рынка уважали и соблюдали национальное законодательство. Подобная работа в рамках БРИКС уже ведётся на уровне системных встреч и консультаций.

Герман Клименко, советник главы государства по информационным технологиям, председатель правления Института развития интернета, дополняет министра: предпочтение отечественным разработчикам программного обеспечения, особенно при запуске космических кораблей и в системах противовоздушной обороны, — это принципиальный выбор государства. Конечно, российские продукты ещё могут уступать американским в функциональности, но разница быстро сокращается. Стратегическое решение о повсеместном переходе на отечественные разработки уже принято. Госзаказ здесь исчисляется миллиардами рублей.

Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа, предложила иностранным партнёрам расширить обмен лучшими практиками в IT-сфере, объединив усилия по разработке и совместному использованию аппаратного и программного обеспечения. Одной из главных задач коллективной работы на нынешнем форуме, по мнению хозяйки Югры, является определение способов расширения торгово-экономического сотрудничества ведущего нефтедобывающего региона России со странами БРИКС и ШОС, а также выбор механизмов государственно-частного партнёрства для внедрения компонентов цифровой экономики на региональном уровне. Ведь именно цифровая экономика определяет парадигму дальнейшего развития государства и общества.

Погружение в виртуальную реальность

Выбор Югры для ежегодного проведения международного IT-форума не случаен. Регион давно уже зарекомендовал себя на рынке информационных технологий. Прежде всего, конечно, в нефтяном секторе. Но не только. Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий с уникальными лабораториями был создан ещё в 2001-м. И с тех пор занимается разработками информационно-космических и геоинформационных технологий, а также телекоммуникационных систем.

Сегодня Югра поднялась уже до третьего места в рейтинге Минкомсвязи РФ по уровню развития информационного общества и электронного правительства, пропустив вперёд себя лишь Москву и Санкт-Петербург. А по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде нефтяная провинция и вовсе занимает второе место, уступая только Татарстану. На едином портале госуслуг зарегистрированы почти 830 тысяч югорчан. Это почти все жители округа старше 14 лет.

По словам Натальи Комаровой, погружение земляков в виртуальную реальность поддерживается за счёт активного развития систем связи. Доступ к высокоскоростному интернету имеют уже 96 процентов жителей автономного округа. Тогда ещё год назад этим могли похвастаться только две трети югорчан. Кроме того, в 45 населённых пунктах Югры действует высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4G.

Югра активно внедряет передовые телемедицинские сервисы. Например, мобильного телемониторинга людей с кардиостимуляторами или дистанционного наблюдения за пациентами. Широко используют в округе и электронные аналитические системы предотвращения чрезвычайных ситуаций, позволяющие минимизировать ущерб от пожаров и наводнений. Все эти наработки могут быть тиражированы партнёрами.

Северная автономия готова стать пилотной площадкой и по отработке технологий противодействия современным киберугрозам. Эти наработки позволят обеспечить устойчивое развитие цифровой экономики и цифрового общества, одержав победу в схватке с киберпреступностью.

Наталья Комарова: «Цифровая экономика знаний — это глобальная реальность сегодняшнего дня, базовый элемент будущего, который мы можем и должны построить и который будет цельным лишь тогда, когда мы будем действовать сообща с учётом глобальных вызовов и региональных особенностей».

Дух огня

В рамках форума Наталья Комарова провела серию официальных встреч с дипломатами из Европы, Азии и Африки. Джон Сар Ямбу, посол Сьерра-Леоне, выразил надежду на «налаживание связей для дальнейшего сотрудничества». Его коллега Клод Безо, посол Центрально-Африканской Республики, предложил губернатору установить «хорошие экономические отношения». В республике имеется 470 видов полезных ископаемых, в том числе и нефть, однако их добыча до сих пор так и не начата. В результате богатейшая по природным ресурсам страна остаётся одной из самых бедных на планете.

Шри Панкадж Саран, посол Индии, сделал сразу несколько заманчивых предложений. По взаимодействию не только в сфере информационных технологий, но также в нефтедобыче, лесопереработке и сельском хозяйстве. У этих связей огромный потенциал. Ведь Индия имеет огромный быстроразвивающийся рынок. По темпам роста она обошла уже Китай. Пригласил посол югорчан и к участию в индийской программе технического и экономического сотрудничества, предусматривающей в том числе бесплатное обучение в лучших вузах страны.

Наталья Комарова поддержала и другие инициативы индийских гостей. В частности, по проведению в Югре Дня индийской культуры и Дня йоги. А в программу Международного кинофестиваля «Дух огня», который следующей весной уже шестнадцатый раз пройдёт в Ханты-Мансийске, решено включить показ индийских фильмов. Нынешней весной, на пятнадцатом кинофестивале, в Югре «зажигали» китайские кинематографы.

Подписали на форуме и почти два десятка соглашений. Югорский НИИ информационных технологий, например, договорился об установлении научно-технических связей с коллегами из Индийского института информационных технологий. Медицинский информационно-аналитический центр Югры намерен создать совместную телемедицинскую сеть с Институтом медицинских наук имени Санджая Ганди.

Наталья Комарова надеется, что в самое ближайшее время будет создан Совет регионов стран БРИКС. Югра готова стать центром координации сотрудничества территорий по внедрению информационных технологий.