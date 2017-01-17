С 21 по 23 июня на полигоне ТВВИКУ в посёлке Андреевский пройдёт Всероссийский тур Армейских международных игр — 2017. Зрителей ждёт насыщенная программа с участием самых современных инженерных машин российского вооружения, а также показательные выступления военной техники.

Игры пройдут в два этапа по двум конкурсным дисциплинам: «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула».

В них примут участие 30 команд из различных регионов России, всего около 400 человек. Команда-победительница представит нашу страну на втором, международном этапе, где также выступят участники из Белоруссии, Армении, Узбекистана и ЮАР. Финальные состязания намечены на начало августа и тоже пройдут на территории учебного центра ТВВИКУ.

На площадке училища уже создают необходимую инфраструктуру. Оборудуют трассы с препятствиями для проведения соревнований, конкурсные площадки, судейские кабины, трибуны для зрителей. К приёму зрителей готовят бесплатные парковки вместимостью до двух тысяч машин, пункты общественного питания, а также сувенирные лавки, где можно приобрести продукцию «Воен-торга».

…Мы побывали на полигоне в самый разгар подготовительных работ. На пятикилометровой трассе «Инженерная формула» команды испытают военную технику: инженерную машину разграждения, плавающий транспортер, машину для отрывки котлованов МДК-2, большой артиллерийский тягач, «КАМАЗы».

На трассе командам предстоит пройти серьёзные препятствия — броды, рвы, подъемы. Они должны будут разгребать завалы, копать рвы, вытаскивать бревна… и уложиться при этом в норматив. «Наблюдателям» на трибунах наверняка будет интересно увидеть, как плавающий транспортер перевезет по воде «КАМАЗ»!

На «Безопасном маршруте» — свои задания. Здесь своё мастерство покажут саперы, которым нужно будет разминировать 8 мин — 4 противопехотных на минном поле и 4 противотанковых в воде. Причем по броду саперы по пояс в воде пойдут в полной боевой амуниции — костюме разминирования, а это 25 килограммов!

— В нашей команде 5 человек, — рассказывает нам участник Армейских игр, курсант ТВВИКУ Андрей Журавлев. — С середины мая тренируемся на полигоне, отрабатываем этапы прохождения трассы, часть из которой мы пройдем на БТР, часть — своим ходом. Наша задача — обнаружить и обезвредить все мины в самый короткий срок и обозначить безопасные проходы для техники.

От ТВВИКУ на Играх представлены две команды — одна будет соревноваться на «Инженерной формуле», вторая — на «Безопасном маршруте». Все участники команд в училище прошли отборочный этап, так что выступать будут самые достойные.

Организатором Армейских игр выступает Министерство обороны Российской Федерации. Их этапы — «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» — пройдут на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, которое в этом году отметит своё 60-летие.

Старт Армейских игр этапа «Безопасный маршрут» — 21 июня в 11 часов. Выступления команд этапа «Инженерная формула» — 23 июня в 11 часов. Вход на полигон для зрителей — бесплатный.