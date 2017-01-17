В Тюмени продолжается процесс перехода садовых и дачных некоммерческих объединений на индивидуальные договоры энергоснабжения с АО «Тюменская энергосбытовая компания».

Напомним, с такой инициативой АО «ТЭК» вышло к председателям тюменских СОТ и ДНТ в апреле текущего года. На состоявшейся весной встрече стороны обсудили возможности перехода собственников дачных участков на прямые договоры энергоснабжения с поставщиком электроэнергии, преимущества и особенности такой схемы работы.

При заключении индивидуальных договоров энергоснабжения собственнику земельного участка гарантирована прозрачность начислений и расчетов, а также высокие стандарты обслуживания клиентов АО «ТЭК», включающие современные сервисы заочного обслуживания. Главная же проблема, которую решает предлагаемая энергетиками схема договорных отношений, — низкая платежная дисциплина членов кооператива. Она ведет к росту задолженности за электроэнергию, что вызывает закономерные последствия в виде штрафов, судов, ввода ограничений.

22 пилотных кооператива, выбранные энергетиками для внедрения новой схемы, к настоящему времени накопили задолженность в размере 54,7 млн рублей. Долги одного из самых крупных СНТ «Липовый остров» составляют более 15 млн рублей. А некоторые тюменские товарищества, к примеру СНТ «Степное», «Лесник-2», «Дружба», с началом дачного сезона уже столкнулись с неприятным известием — отсутствием электроэнергии, отключенной за долги. Для того чтобы подобные случаи не омрачали дачный отдых тюменцев, специалисты АО «ТЭК» и развернули договорную кампанию с наступлением дачного сезона.

Летом большинство дачников и садоводов регулярно приезжают на свои участки и имеют возможность принять участие в общем собрании членов кооператива. Именно этот коллегиальный орган вправе принять решение о выборе той или иной системы договорных отношений. Сбытовики, со своей стороны, готовы провести на таких собраниях разъяснительную работу, а в случае принятия положительного решения — оказать всю необходимую поддержку по сбору документов и оформлению договоров. Разумеется, процесс перевода на прямые договоры возможен только после урегулирования вопроса с задолженностью СОТ/ДНТ.

Пилотные кооперативы планируют проведение общих собраний в течение июня-июля. Если вы садовод или входите в состав правления кооператива и вас заинтересовала возможность перехода на прямые договоры, узнать всю необходимую информацию можно на интернет-сайте АО «ТЭК» (tmesk.ru) или в Тюменском межрайонном отделении компании по адресу: ул. Хохрякова, 45.