На вопросы тюменских садоводов отвечает Алексей Сергеевич Кучеров, региональный руководитель партийного проекта партии «Единая Россия» «Дом садовода — опора семьи», председатель Тюменского регионального отделения Союза садоводов России.

— Увидели в нашем обществе объявление о необходимости выноса приборов учета электроэнергии за пределы дома. Кассир объяснила, что это распоряжение по всем дачным обществам, для контроля потребления и расчетов. Но я регулярно плачу по счетчику, с апреля по октябрь живу на даче и могу в любой момент обеспечить доступ к счетчику. Вправе ли я оставить все как есть и не тратить зря свои деньги, тем более есть опасения, что вне дома счетчик могут повредить или украсть?

М.В. Виноградов, Тюмень

— На сегодняшний день счетчики никто уже не ворует, это не имеет смысла. Подобное требование необходимо прежде всего тогда, когда СНТ собирается перейти на работу по прямому договору с поставщиком электроэнергии. Перенесение каждым состоящим в СНТ садоводом своего счетчика на границу балансового разграничения — необходимая норма при заключении такого договора. Согласно этой норме счетчик должен находиться на границе балансового разграничения. Такой границей считается участок, а не дом. Поэтому счетчик должен быть вынесен либо на забор участка, либо на столб вблизи вашего дома. Куда именно — принимает решение общее собрание, и если решение принято, садовод обязан подчиниться. Доступ к счетчику должен быть постоянный. В доме может остаться счетчик для личного контроля расхода электроэнергии, но учитываться будут только показания вынесенного счетчика. Если заключение договора пока не планируется, решение о выносе счетчика может иметь цель борьбы с воровством электроэнергии внутри садового товарищества. При наличии решения общего собрания в любом случае вынос счетчика обязателен!

Естественно, недобросовестные садоводы будут протестовать против такого нововведения, но тому, кто честно платит за электричество, опасаться совершенно нечего. Я рекомендовал бы садоводческим обществам ставить электронные счетчики с передающим устройством, показания с которых передавались бы на один компьютер, чтобы председатель был постоянно осведомлен о потреблении электроэнергии в обществе. Союз садоводов готов проконсультировать председателей СНТ по поводу установки подобного оборудования в Тюменской области.

— Наше СНТ «Радуга-2», что находится на шестом километре Велижанского тракта, вошло в черту города. Испытывали и испытываем до сих пор проблемы с электроснабжением. Говорят, что есть возможность перейти «под крыло» тюменских горэлектросетей, и связываем с этим большие надежды. Что для этого нужно сделать?

Анатолий Иванов, Тюмень

— 30 декабря 2016 г. была подписана дорожная карта с правительством Тюменской области по передаче сетей садоводческих обществ на баланс сетевых компаний. На сегодняшний день сетевые компании разрабатывают предложения, а садоводы должны принять решение, чтобы их обслуживала конкретная сетевая компания, а также решение о том, как они перейдут к сетевой компании на баланс: либо передадут свои сети в аренду за соответствующую плату, либо передадут их безвозмездно. Решение принимается на общем собрании, а не на собрании уполномоченных и тем более заочно! Лучше, если будет производиться видео- и аудиофиксация, чтобы в последующем ни от кого не последовало обвинений в мошеннических действиях с общедолевой собственностью. И только после собрания, на основании принятого садоводами решения, можно заключать договор с энергопоставщиком.

И еще один момент: если договор заключается с электросетевой компанией, которая урегулирована в Региональной энергетической комиссии, это выгодно СНТ, а если она не урегулирована, то оплачивать потери электроэнергии садоводы будут продолжать и после заключения договора. Есть сайт РЭК, где все урегулированные (то есть получающие официальный тариф на обслуживание сетей) компании перечислены. И с момента заключения договора все долги закладываются в потери сетевой компании. Предыдущие же долги, хотя и ложатся на садоводов, могут погашаться при заключении договора между обществом и гарантирующим поставщиком в рассрочку. Срок регулируется от года и выше — все зависит от правильного коммуникативного менеджмента председателя.