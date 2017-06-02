В Тюмени третий год продолжается дискуссия по поводу очередной смелой задумки общественника Геннадия Иванова. Он предлагает воссоздать в городе пост № 1 и разместить там саркофаг с восковой скульптурой Ленина. Впрочем, за это время идея Иванова приобрела более глобальный масштаб. Сегодня сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» говорит уже о создании музея сибирской истории.

Коммунисты — против!

Открытие такого музея, не сомневается Геннадий Кириллович, привлечёт в регион китайских туристов, которым интересно советское прошлое. Обсуждение предложения с представителями регио­нального правительства, общественниками и депутатами прошло на днях в областной Думе в неформальной обстановке.

Напомним читателям: Геннадий Иванов ещё несколько лет назад предложил в здании по улице Республики, 7 (сейчас здесь располагается корпус Государственного аграрного университета Северного Зауралья) восстановить комнату, в которой хранилось тело Ленина в годы Великой Отечественной войны. Тело вождя революции находилось в Тюмени с июля 1941 года по март 1945-го.

— Толчком к такой идее послужило выступление губернатора Тюменской области Владимира Якушева на очередном заседании президиума регионального правительства в марте 2014 года. Он затронул и тему развития туризма, ставшего самостоятельной сферой экономики, — рассказал Геннадий Кириллович. — Тогда я задумался: какими известными личностями можно привлечь в наш край туристов? Великие люди эпохи — Виктор Муравленко, Юрий Эрвье, Фарман Салманов… Но, к сожалению, туристы из других стран не приедут к нам только из-за них. А вот фигура Ленина наверняка их заинтересует.

Историк, краевед Александр Петрушин сразу же поддержал эту идею, затем предложил освободить данное университетское здание и сделать там музей восковых фигур с несколькими залами, посвященными известным личностям тюменского края, царской семье…

Депутат Тюменской областной Думы коммунист Юрий Юхневич не в восторге от этой задумки. Народный избранник даже назвал её кощунственной, мало того — оскорбляющей его чувства и убеждения!

— Я не только не поддерживаю эту инициативу, категорически её осуждаю. Если хотите, протестую, — возмущался Юрий Болеславович. — Инициаторы проекта убеждают нас в его экономической привлекательности: откроем копию поста № 1 — сюда повалят толпы туристов из Китая. Быть может, оно и так. Но я бы посоветовал обратиться к опыту этого гения, рассказывать о НЭП, ГОЭЛРО… Твёрдо убеждён, что создание такого сомнительного заведения вызовет негодование многих наших соотечественников, особенно тех, которые считают Ильича символом свободы и справедливости…

Музей личности

— Сегодня мы рассматриваем вопрос: можно ли использовать тему сохранения тела Владимира Ильича Ленина в годы Великой Отечественной войны в Тюмени? — рассуждал Александр Петрушин. — Можно ли использовать эту информацию в качестве туристического ресурса? Как патриот своего города и своего края считаю: можно и нужно. Как бы мы к Ленину ни относились.

Александр Антонович уверен: если мы всерьёз намерены развивать въездной туризм, то и предлагать гостям нужно разные темы, чтобы была возможность выбора. Кому-то интересны охота, рыбалка, кому-то — тюменские купцы.

— Представителей Китайской Народной Республики мало интересуют наши купцы, Распутин… — настаивал краевед. — Китайцы предпочитают красный туризм. Их привлекает наше прошлое — героическое и трагическое, наша история. Сейчас события февраля-октября 1917 года и последующей гражданской войны оцениваются как великая русская революция. В ней участвовали и китайские интернационалисты, поэтому этот факт мы рассматриваем как туристический ресурс, чем можно привлечь именно китайского туриста.

Кроме того, через дорогу от того места, где хранилось тело Ленина, находится музей маршала Советского Союза Василия Константиновича Блюхера. Он является одним из основателей китайской народно-революционной армии… В послевоенное время в Тюмени служил сын Мао Цзэдуна старший лейтенант Миша Михайлов. Предположительно, эти данные со слов ветеранов. К сожалению, документального подтверждения пока нет: значительные фонды всё ещё недоступны.

Эта тема, без сомнения, будет интересна и нашим жителям, и иностранным туристам.

В музее личности (рабочее название родилось прямо во время обсуждения) можно было соединить тему вождя и тех, кто учился в реальном училище: революционер Леонид Красин, интереснейшая личность, наш земляк, писатель Михаил Пришвин, разведчик Николай Кузнецов…

— Перед нами дилемма: оставить всё, как есть, или всё-таки что-то начать делать? — не унимался Александр Петрушин. — Вдаваться в оценки личности не нужно. Мы рассматриваем факт: тело Ленина находилось в годы Великой Отечественной войны в Тюмени — как историческое событие и не собираемся нагнетать страсти. Нашей молодёжи знать о том, что происходило в годы войны, расширить кругозор — не только не вредно, но и полезно.

Нужен правильный импульс

— Очень серьёзную тему на встрече подняли. Необходимо использовать исторический ресурс региона, — не сомневается депутат Тюменской областной Думы, единоросс Эдуард Омаров. — Безусловно, Тюмени есть чем похвалиться, есть чем удивить. Можно и нужно создавать точки притяжения. Сама идея, чтобы в центре города появился музей личности, интересна. Какие технологии при этом использовать — вопрос дискуссионный.

Вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» напомнил, как завлекают туристов на Крите. Есть на острове «место, где Афродита выходила из моря». Обычное скучное место — скалы, море… В море не войти — камни. Зато какая легенда! Люди едут туда с экскурсией, чтобы сфотографироваться на фоне этого самого места. А если не хочешь фотографироваться — тебя призовут: «Вы что?! Здесь же Афродита выходила!..»

— А у нас есть великая история, факты, личности, документы, — эмоционально продолжает депутат. — Мы просто обязаны это использовать. Что касается исполнения — восковые фигуры, изображение на экране или фотография — нужно лишь найти приемлемый вариант. На дворе XXI век — формат может быть любым! Главное же — у нас есть возможность использовать свой потенциал и сделать Тюмень местом исторического притяжения. Если идее придать правильный импульс, с финансированием проекта проблем не будет.

Изюминка для туриста

Вернул в реальность спорщиков заместитель директора регио­нального департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров. Он отметил: создание саркофага с восковой фигурой Ленина в город китайцев не приведёт. Пока. Для этого необходимо создать прежде всего условия и инфраструктуру.

— Ни для кого не секрет, что именно китайский турпоток вышел на лидирующие позиции в мире. В прошлом году Россию посетили порядка 1 миллиона китайских туристов, которые оставили в нашей стране 2,5 миллиарда долларов. В среднем один китайский турист тратит примерно 3000 долларов за поездку. В первую очередь они едут в Москву, Санкт-Петербург и на Дальний Восток. Тема красного туризма является одним из основных трендов для возрастного туристического потока китайцев.

— Мы собирали мнения китайцев, которые пребывают у нас, например у студентов ТюмГУ, чтобы понять, что их привлекает в плане туризма, — сказал Александр Сидоров. — Молодежь интересует экотуризм, а красный — людей в возрасте 50 лет и старше. Основная проблема Тюмени в организации турпотока из Поднебесной — отсутствие прямого авиасообщения с Китаем. Попасть к нам напрямую сейчас нельзя.

Также он добавил, что вопрос авиасообщений с Китаем обсуждается в Рощино. В аэропорту должны провести исследование и подготовиться к следующей встрече с правительством уже ближе к следующему году. Чиновники, в свою очередь, также просчитывают возможность развития такого туризма и к концу года уже хотят разработать концепцию тура для китайских путешественников. В работе будут принимать участие и гостиничные комплексы, и китайские туроператоры. Помимо авиасообщения таким туристам в городе нужны китайские рестораны, гиды. А создание саркофага с восковой мумией Ленина может послужить изюминкой для развития красного туризма на территории региона.

Проректор по научной работе Государственного аграрного университета Северного Зауралья Татьяна Мальцева уточнила: сейчас в корпусе на улице Республики, 7 находятся лаборатории, учебные аудитории, музей здания и музей представителей зоотехнии.

— Сама идея создать музей личности мне импонирует. Но вопрос со зданием будет решаться на более высоком уровне в случае, если проект получит поддержку. Цель проекта — увековечить историю нашего края. Если быть реалистами, необходимо подсчитать экономические затраты, подсчитать, насколько это оправданно с точки зрения привлечения китайского туриста.

Что тут добавишь, идея создания такого музея — замечательная и своевременная. 2017-й — год столетия революции. Но мы пока дискутируем…