С приходом лета Красную площадь Тобольского кремля засыпали песком и сеном. А напротив Софийского собора выстроили высокую крепостную стену и сторожевую башню. Площадь наводнил пёстрый люд в одеждах XVIII века: портах, сермягах да высоких сапогах, кафтанах, кюлотах да башмаках с пряжками. Можно подумать, здесь образовалась дыра во времени. На деле же разместилась съёмочная площадка фильма «Тобол».

Процесс не остановить

Об этом все наслышаны: в Тобольске делают кино. Истерн, как называют его создатели. В основу фильма положены события, которые происходили в Тобольской губернии в Петровскую эпоху. Один из центральных героев истории — Семён Ремезов, местный самородок, картограф, архитектор и строитель Тобольского кремля. Сценарий написал известный писатель Алексей Иванов, режиссёром выступил Игорь Зайцев, снимавший «Есенина», «Чкалова» и «Великую». А саму идею картины подал кинопродюсер Олег Урушев.

Вот он — прохаживается по площадке. На его челе печать деятельной заботы. После перерыва в съёмках вновь наступили горячие денёчки. Урушев то и дело прикладывает к уху телефон. Массовка готова — сто человек, включая стариков, баб и ребятишек (у них и лица какие-то уже нездешние). Столичных звёзд пока гримируют. Ещё час-полтора — и начнётся.

— Надо Александра Лазарева отснять. Он Ивана Бухгольца, сподвижника Петра Первого, играет, потом уходит на проект «Дипломат», — скороговоркой сообщает Олег Александрович. — Ждали Сергея Степанченко на роль воеводы Чередова. Не приехал — у него спектакль в Ленкоме. Но мы не можем остановить процесс! Значит, вместо воеводы будет его заместитель. Зрителю какая разница, кто в фильме арестует товар? К сожалению, с пневмонией слёг Андрей Бурковский, который играет Йохана Рената. Что ж, за него пока выйдет дублёр, снимем со спины.

Другие именитые актёры, занятые в картине, в Тобольск уже прибыли. Можно выдохнуть.

— Вы не представляете, сколько всего нужно учесть, чтобы свести в кадре несколько актёров, — делится Урушев.

Но если это ему всё-таки по силам, то над погодой он, конечно, не властен. Мартовские съёмки — тому пример. Снег в Тобольске вопреки прогнозам синоптиков таять начал рано и ввёл кинематографистов в лишние расходы. Пришлось выдувать из пушки искусственный, да ещё обращаться к дополнительной компьютерной графике. Съёмки зимних сцен растянулись во времени. Одну из них снимали в самом начале июня. Так сначала мешал дождь, а потом над полимерным снегом стали виться комары и стрекозы.

На этот раз Олег Александрович погодой доволен. Говорит, идеальный день для съёмок — солнечный, тёплый, тихий.

Причастные к искусству

В ожидании команды «Мотор!» артисты массовки слоняются по площадке. Одни сбиваются в стайки и что-то горячо обсуждают, другие забираются в телеги и предаются созерцательному отдыху, третьи фотографируются на фоне декораций. Интересно, что заставило людей разных профессий пойти сниматься в кино? Есть возможность спросить об этом напрямую.

Виктор и его сын Александр приехали на съёмки из Тюмени. В массовке изображают шведов. И считают, что таким образом оставляют свой след в истории.

— Человек ведь ради чего-то живёт на земле, — рассуждает Виктор. — Он должен сына вырастить, дом построить, сняться в кино…

— А дерево посадить? — напоминаю.

— Дерево могут срубить, — отметает он устаревшие представления о долге, — а фильм останется.

Если бы Виктору выпала возможность отправиться не в киношное, а настоящее путешествие во времени, он предпочёл бы попасть в эпоху Александра Невского, чтобы своими глазами посмотреть, как наши дружины на мечах с врагами бьются. А вот Александру всегда были интересны как раз петровские времена. Так что ему повезло. Только, сетует он, ноги в шведских башмаках затекают…

Тоболяки Владимир и Константин играют в фильме обычных горожан. Оба уже «артисты» с опытом. У Кости пятый съёмочный день, у Володи — второй. Перед камерой не теряются. Владимир рассказывает, что пришёл на съёмки, потому что надоело сидеть дома на больничном. Константин признаётся, что умирал от скуки в отпуске. Работу режиссёр даёт им несложную — сетку ли расплести, пушку ли почистить. Всё — в удовольствие. Главное, быть причастными к искусству. При этом Владимиру всё равно, войдут ли кадры с ним в картину. А Константин посмеивается:

— Я уже пару раз главному герою дорогу перешёл, так что меня в кино точно покажут!

Двенадцатилетний Олег вместе с другими ребятами с азартом включается в киношную игру. Его задача бегать повсюду, глазеть по сторонам да кружиться на верёвочной карусели, которая хоть и примитивной конструкции, а дух захватывает.

— Играю славянина, — докладывает Олег. — Когда знакомые предложили принять участие в съёмках, я поговорил с родителями, и они разрешили. Не думал тогда, что в кино один кадр снимают по десять дублей. Хотя меня это не расстраивает. Здесь весело! Но в актёры я не пойду. Врачом буду.

Ещё одним артистом массовки стал тюменский фотокорреспондент Валерий Бычков, который уверяет, что во всём виновата его борода, неожиданно заслужившая похвалу вице-губернатора Сергея Сарычева. Грех такую не показать в кино, понял намёк Валера. Но растил он её терпеливо не ради экранной славы. Бычков не скрывает: товарищ пообещал бутылку «Арманьяка», коли он не будет прикасаться к бритве в течение полугода. Валерий вызов принял и не прогадал.

С предками по пути

Ладно сидят суконные кафтаны на ребятах из тюменского клуба исторической реконструкции «Сибирская вольница». Сразу видно, парни умеют носить старинные одежды. Мало того, мастера они не только в этом. Для съёмок речных сцен «вольные сибиряки» собственными руками изготовили дощаник и лодку. Сами же и привели их в Тобольск по воде на буксире.

— Я ещё в 2013 году построил первое судно, — говорит дипломированный зооинженер Алексей Нелюбин. — Тогда мы совместно с реконструкторами из других регионов совершили поход «Встречь солнцу» из Ивделя в Тюмень. На двух средневековых судах, используя вёсла и паруса, прошли 1300 километров. Условия были максимально приближены к историческим. Довольно серьёзное испытание. Из путешествия все вернулись другими людьми. Я, например, похудел на 10 килограммов. Что у нас было с собой из XXI века? Телефоны сотовые, небольшой дизелёк, навигатор. Всё равно невозможно точь-в-точь повторить путь предков. Они охотились, добывая себе пищу. А у нас хоть и было оружие, стрелять мы не могли. Лицензии-то нет. Питались тушёнкой и крупами.

На съёмках фильма Нелюбин и его коллеги по клубу сами будут управлять дощаником. В том, что справятся, уверены на все сто. Они же реконструкторы!

Верблюды тоже злятся

Посторонним лицам гулять по съёмочной площадке не позволяется. Но эти лица — любопытные и восторженные — всё равно просачиваются. Не поставишь ведь по периметру полицейских.

Олег Урушев смотрит на дневных «лазутчиков» спокойно, даже с пониманием. Место для фотосессии идеальное. Память останется на всю жизнь. И на кинозвёзд можно издали полюбоваться. Пусть. Продюсера огорчил лишь недавний ночной инцидент, после которого пришлось усилить охрану:

— Неизвестные вскрыли наш склад с реквизитом. Двери ножом искромсали, но ничего не взяли. Может, надеялись золото найти? А там кадки, корзинки…

За полчаса до команды «Мотор!» всех посторонних просят удалиться с площадки. Тех, кто не успел, теснят к ограждениям, чтобы не попали под стрелу операторского крана, и умоляют помолчать. Микрофоны чуткие, слышат даже шёпот. А услышать они должны цокот копыт, когда по Прямскому взвозу будет подыматься верховой отряд Бухгольца, и мягкую поступь верблюдов, которые придут на площадь Тобольского кремля с китайским караваном.

Кстати, верблюдов для съёмок заказывали в Челябинске. Причём покладистых, приученных к работе с детьми. А то тюменский верблюд Кеша во время работы киногруппы в деревне Панушковой повёл себя весьма агрессивно. Мало того, что наплевал на всех, кого мог достать, так ещё и укусил артиста.

Бригитта и Михаэль

Приезжих актёров Сибирь заворожила. Ведь многие здесь оказались впервые, имея довольно смутные представления о крае. Агата Муцениеце, несмотря на то что замужем за сибиряком, полагала, что в Тюменской области всегда стоят холода. Но, приехав весной на съёмки, поразилась: погода в Тобольске оказалась теплее, чем в Москве.

В фильме она играет Бригитту — жену немецкого солдата Михаэля Цимса. Её героиня подвергается постоянным побоям со стороны мужа и в конце концов изменяет ему, влюбившись в шведа Йохана Рената.

— В моей фильмографии как раз не хватало исторической роли, — признаётся Агата Муцениеце. — Бригитта мне нравится. Она свободная духом и целеустремлённая. Не делает того, что навязывает ей общество, и не боится, что о ней подумают. Стойко переносит сложные жизненные ситуации. Думаю, мне надо у неё кое-чему поучиться…

Партнёр Агаты, немецкий актёр Филипп Рейнхардт, тоже доволен работой в кинопроекте. Он давно хотел попробовать себя в драматической роли. И когда ему подвернулся такой персонаж, как Цимс, с радостью согласился. Как всякий профессиональный актёр, Рейнхардт знает, как оправдать своего героя:

— Цимс закомплексован, он устал от жизни и не уважает себя. Падая в глубокую яму, старается утянуть за собой и Бригитту. Это интересно играть. Вокруг нас много людей, которые испытывают такую же усталость и ничего не могут с этим поделать.

Филипп уверят, что сам он не похож на своего персонажа ни капли.

— Мужчины должны любить женщин и уважать их! — провозглашает немецкий актёр.

Тобольск совершенно очаровал его, а больше всего поразила величавая красота кремля. Рейнхардт признаётся, что вообще любит Россию, потому что русская душа — сумасшедшая и прекрасная!

— Наверное, в прошлой жизни я сам был русским, — предполагает он.

Привлекательный посад

Завершив работу в Тобольском кремле, киношники спустятся в «Посад сибирских старожилов». Здесь тоже всё готово к съёмкам — расставлено, подогнано, обжито. Живописно смотрится двор Семёна Ремезова. Все строения капитальные, даже печь в доме можно протопить. В загоне квохчут куры, крякают утки. Скоро и коровы замычат, обещает Урушев. Неужели и мастерскую Ремезова сожгут, как написал в сценарии Алексей Иванов?

— Успеем вовремя потушить! — заявляет Урушев. — Мы не можем себе позволить строить две декорации.

Кинокомпания «Solvis», занимающаяся производством фильма «Тобол» и его телеверсии, должна соблюсти интересы Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, для которого «Посад сибирских старожилов» станет интерактивной площадкой. Дело в том, что для возведения этого деревянного городка были выделены средства из областного бюджета. Кинематографистам предложили объединить усилия и просто достроить необходимые им для съёмок копии сибирских домов XVIII века. Ударили по рукам. После работы над фильмом декорации будут переданы музею, так же как костюмы героев «Тобола», речные суда и копия ремезовской иконы, восстановленная художниками Тобольской иконописной мастерской.

Олег Урушев уверен: в дальнейшем посад будет жить не только музейной жизнью, но и киношной. Такие мысли у него возникли не на пустом месте. Тобольской площадкой заинтересовался режиссёр Сергей Бодров-старший, который планирует снимать фильм «Сердце Пармы» по одноимённому роману того же Алексея Иванова. Может быть, полагает продюсер, и другая съёмочная команда внесёт свой вклад в городок, дополнив его декорациями уже XV века. В любом случае «Посад сибирских старожилов», по его мнению, станет привлекательным объектом для туристов.

Прекрасно, но дорого

Любопытный факт: эскиз дома Ремезова нарисовал Алексей Иванов. Поскольку история не сохранила подлинный облик жилья архитектора, писатель изобразил его на основе своих представлений. Музейщики подтвердили, что сделал он это исторически верно. Таким дом и построили, внеся лишь небольшой штрих: соединили его с мастерской посредством гульбища (галереи).

— Иванова нам не хватает, он был бы очень полезен на съёмочной площадке, — не устаёт повторять Урушев после того, как писатель осерчал на киношников за то, что они исказили его сценарий.

— Почему Алексей считает, что нельзя ни слова править в сценарии? — удивляется продюсер. — Мы стараемся внести в фильм интригу, усиливаем линии молодых героев. Вы бы знали, как Павел Табаков в роли Петьки расцвёл. Все каскадёрские трюки выполнил без дублёра! Иванов, бесспорно, написал прекрасный сценарий, но очень дорогой. 250 персонажей! Костюмеры сказали, если сшить на каждого по летнему и зимнему костюму, кинокомпания разорится. Пришлось вносить купюры.

А вот с изменением финала фильма Иванов согласился. Но каким он будет, мы не узнаем до выхода ленты на экраны, даже если приобретём второй том романа «Тобол», который писатель начал создавать по следам своего киносценария и который должен выйти в сентябре этого года. Книжная история героев завершится иначе. Поневоле задумаешься: кто из них — Урушев или Иванов — больший мастер интриги?

Зрителям — кино, Тобольску — реклама

Олег Урушев говорит откровенно: «Тобол» для него не только интересный кинематографический проект и возможность рассказать широкой аудитории об энциклопедисте Семёне Ремезове, но и шанс разрекламировать замечательный сибирский город Тобольск.

Но прежде в рекламной кампании нуждается сама кинолента. Чтобы оправдать деньги, потраченные на съёмки фильма, его создателям нужно привести в кинотеатры 10 миллионов зрителей.

Продюсер уже презентовал киноролик инвесторам и руководству Первого канала, на котором планируется показ телевизионной версии «Тобола». К сентябрю трейлер фильма подготовят для презентации на международных рынках. Для зарубежного проката картине дадут другое имя. Скорее всего, это будет «Сибирь» или «Начало Сибири». Урушев считает, что такое название привлечёт иностранцев. Он надеется, что фильм заинтересует Китай, Германию, Норвегию, Финляндию, Швецию и Данию.

Съёмка летних сцен продлится в Тобольске до 20 августа. После чего киногруппа переберётся в Москву, где будут отсняты сцены встреч Гагарина с Петром Первым и Екатериной, а также сцена самосожжения староверов на специальном полигоне.

Тюмень также приняла деятельное участие в большом проекте. Тюменские мастера участвовали в изготовлении бутафории, декораций, глиняных и деревянных изделий, лодок и кораблей, телег и саней. В съёмках фильма заняты свыше двадцати актёров тюменских театров, среди них Игорь Кудрявцев, Николай Аузин, Александр и Кристина Тихоновы, Сергей Осинцев, Денис Рекало.