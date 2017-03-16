Меньше месяца остаётся до старта нового чемпионата Футбольной национальной лиги. «Тюмень» планомерно готовится к новому турниру. Но теряет своих лидеров.

Увы, покинул берега Туры многолетний капитан клуба и его лидер Хасан Мамтов. На днях форвард был официально представлен публике в качестве игрока махачкалинского «Анжи». Для экс-тюменца это будет первым опытом выступления в Премьер-лиге. Своей игрой в ФНЛ на протяжении последних лет он это явно заслужил. В минувшем сезоне Мамтов долгое время боролся за звание лучшего бомбардира лиги и в итоге занял вторую строчку с 23 голами. Это половина мячей, забитых «Тюменью» в сезоне 2016-2017. Такого голевого запаса явно будет не хватать «черно-белым» в предстоящем сезоне.

Ушел из команды и еще один лидер — полузащитник Данил Кленкин. Он всегда умело помогал команде не только на острие атаки, но и в ее организации. В минувшем чемпионате на его счету 9 забитых мячей. Теперь Кленкин будет выступать за самарские «Крылья Советов», которые вернулись в ФНЛ из Премьер-лиги.

Отметим, что первый тур грядущего чемпионата пройдет 8 июля. Сибиряки начнут выступление дома против калининградской «Балтики». Список из 20 клубов-участников пополнился семью новыми именами по сравнению с прошлым сезоном. Из Премьер-лиги в ФНЛ опустились «Оренбург», «Крылья Советов» и «Томь» (Томск), уступившие свои места командам «Динамо-Москва», «Тосно» (Ленинградская область) и «СКА-Хабаровск». Из второго дивизиона пришли «Олимпиец» (Нижегородская область), «Авангард» (Курск), «Ротор-Волгоград», «Динамо» (Санкт-Петербург), заменившие аутсайдеров — «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Спартак-Нальчик», «Сокол» (Саратов), «Мордовия» (Саранск). «Луч-Энергия» из Владивостока, оказавшаяся в списке неудачников, благодаря отказу от участия в ФНЛ «Читы» получила шанс продолжить выступление в ФНЛ.