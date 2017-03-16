В Ханты-Мансийске стартовал командный чемпионат мира по шахматам 2017 года. Впервые в истории мужчины и женщины будут бороться за шахматную корону в одном городе.

Престижные соревнования, организованные под эгидой Международной шахматной федерации ФИДЕ, стартовали в окружной столице 16 июня. Участниками чемпионата стали национальные команды из 13 стран. 7 государств выступают и в женской, и в мужской части турнира. В их числе Россия, Китай, Индия, США, Польша, Украина, Египет. Мужские команды в Ханты-Мансийск прислали Турция, Белоруссия и Норвегия, за женскую корону поборются Вьетнам, Азербайджан и Грузия.

Торжественная церемония открытия прошла в концертно-театральном центре «Югра-Классик». Всех гостей окружной столицы приветствовала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова:

— Объединение двух чемпионатов создает фантастическую энергетику для участников, болельщиков и организаторов. Мы благодарим ФИДЕ за такое решение, — подчеркнула Наталья Владимировна. — Надеюсь, что у вас получится удивить нас, своих болельщиков, новыми комбинациями, яркими ходами и красивой игрой. Ну, а мы постараемся удивить вас своим летом, которое сейчас значительно теплее, чем во многих европейских городах России.

Глава округа также посетила турнир в игровые дни, когда ведущие гроссмейстеры выясняли отношения за шахматной доской. 18 июня она дала старт матчам мужской сборной России с командой Турции и женской команды со сборной Вьетнама. Первые ходы были сделаны в партиях лидеров наших сборных — Александры Костенюк и Петра Свидлера. Оба хода были сделаны конями.

В рамках командного чемпионата запланировано 9 туров. После двух стартовых дней соревнований в женском чемпионате лидируют хозяева, не потерявшие ни одного турнирного балла. На одно очко отстают Индия, Польша и Украина. В мужском рейтинге лидируют сборные Китая и Польши, набравшие по 4 очка. Вслед за ними располагаются россияне.