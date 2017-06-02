Реставраторы разглядели аутентичные черты старинного дома, где в тобольской ссылке проживала императорская семья. Оказалось, под несколькими слоями краски здесь таятся подлинные изразцы, лепнина, орнаменты, подоконники, половицы. Восстановив прежний облик особняка, можно вернуться на 100 лет назад и своими глазами увидеть обстановку, которая 8 месяцев, с августа 1917-го по апрель 1918-го, окружала опального царя, его супругу, детей, свиту. Реставрационно-строительные работы в доме-музее Романовых сейчас находятся в самом разгаре.

Строители зашли в дом в начале этого года. Предполагали управиться к августу. Однако первые же находки, сделанные в особняке, сдвинули сроки, к делу подключились дотошные реставраторы. Они взяли под контроль восстановление фрагментов настенного орнамента, мраморных подоконников, изразцовых и железных печей, их бронзовых вьюшек и чугунных гарнитур, деревянных половиц, по которым ступала нога последнего русского императора.

В одной из комнат сохранилась подлинная дверь с бронзовой ручкой. Дверь заслонял шкаф, благодаря этому она и дожила до наших дней. Сейчас её реставрируют. Другие двери будут новоделами — под старину. Но с настоящими, того времени, дверными ручками, которые хранятся в музее.

Пристальное внимание музейщиков сейчас приковано к широкой лестнице, ведущей на второй этаж здания. В советский период её укрыли слоем паркета, по верху пустили слой мебельных плит, да ещё слой фанеры. Реставраторы обнажили старые деревянные ступени и сделали вывод: лестница в хорошем состоянии.

— Дерево не гнилое, жучком не поеденное, — констатирует Валентина Быкова, заведующая реставрационной мастерской Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. — Налицо только физический износ древесины. Вместе с коллегами из Тюмени мы приняли решение снять позднее наслоение масляной краски, отшлифовать и укрепить ступени специальной пропиткой, после чего покрыть краской из Германии, на которую дают гарантию от 12 до 15 лет.

Реставрационные работы идут медленно. Спешка в таком деле преступна, она может стать фатальной для старинных элементов дома. Поэтому мастера тщательно, сантиметр за сантиметром, очищают их от поздних наслоений краски и штукатурки. Например, с изразцовой печи сняли 7 слоёв краски! На это ушло 2 месяца.

Реставраторы сверяются с историческими материалами, свидетельствами современников и фотографиями, благо их сохранилось немало. Снимки дают представление о том, как выглядели комнаты великих княжён и цесаревича, кабинет Николая II, красная гостиная Александры Фёдоровны. Неизвестно только, какой была спальня царской четы. Поэтому в музее она будет представлена символично. А вот обстановку большого зала, где императорская семья собиралась вместе, восстановят в деталях, которые без слов расскажут о положении Романовых в Тобольске. В одном помещении разместятся и рояль, и иконостас. Тогда богослужения проводили прямо в доме, поскольку его венценосные обитатели были ограничены в передвижении. Утром здесь молились, вечером — музицировали.

Постепенно вырисовывается прежнее обаятельное лицо особняка, построенного в конце 18-го столетия купцом Куклиным, в 19-м веке являвшегося местом проживания тобольских губернаторов, а в начале 20-го приютившего низвергнутого императора и его семью.

Минуло 100 лет. Здание скоро обретёт новую жизнь в статусе мемориального музея Романовых. Однако, со слов Владиславы Дроновой, первого заместителя директора Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, постоянная экспозиция не сосредоточится лишь на теме ссылки венценосной семьи и лиц, сопровождавших её. Музей будет знакомить посетителей с пребыванием в Сибири и других царских представителей, а также с революционными событиями, положившими конец монархическому правлению в России.

— На реализацию проекта работает вся Тюменская область, — отмечает Дронова. — Тюменские подрядчики по фотографиям воссоздают копии ковров, которые украшали комнату великих княжён. Тюменские же мастера изготавливают мебель. Мы чувствуем поддержку. Идёт большая совместная работа.

Пока музейщики не готовы назвать точную дату открытия музея. Но они уверены, что уже близки к завершению большого дела.

— Можно сказать, летим на всех парусах, — делится Владислава Дронова. — Мы надеемся, что впереди не будет никаких препонов. И наш музей со временем станет востребованным туристическим и мемориальным объектом.