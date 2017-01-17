Специалистам сферы образования и представителям общественных организаций, неравнодушным к проблемам развития дошкольного образования, на днях была презентована новая для региона программа — «Социокультурные истоки».

Главной целью авторы программы считают «преобразование школы в социальный институт, для которого важнейшей функцией является гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять и приумножать духовный и социокультурный опыт Отечества». На круглом столе, проведенном в Обществе русской культуры, с программой ознакомились депутат Тюменской областной Думы Тамара Казанцева и региональный руководитель проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Тамара Белоконь. Они отметили, что тема воспитания нравственного человека, знающего историю страны, свои истоки, — всегда актуальна. И поэтому готовы поддержать тех, кто стремится к этой цели.

Тамара Казанцева убеждена, что никакие страницы истории не должны быть забытыми. Жители одной страны, одного региона имеют одни истоки, несмотря на национальную и религиозную принадлежность. Поэтому так важно развивать краеведческий компонент в образовании и воспитании. Не зря благодаря поддержке депутата в прошлом году для школьников была выпущена «Сказка о светлом сне» Николая Чукмалдина — купца, мецената, писателя из села Кулаково. Как отметила Тамара Николаевна, она не отказывает в помощи прихожанам церквей и мечетей, а с детским приютом «Отрада» при тюменском Ильинском женском монастыре у нее давно сложились дружеские отношения.

— Сегодня в стране почти три десятка программ рекомендованы Министерством образования и науки для реализации в детских садах. Все они хороши. Дошкольные учреждения имеют возможность выбрать любую из них, — отметила Наталья Гребёнкина, заведующая сектором дошкольного образования департамента образования Тюменской области. — Нельзя заставить педагогический коллектив выбрать ту или иную программу, иначе получится абсурдная ситуация. Воспитатели сами должны проникнуться темой и понимать, чему учат детей. Если тюменские родители и коллективы детских садов договорятся, примут решение усилить духовно-нравственную составляющую образовательного процесса и возьмут «Социокультурные истоки», никто из руководства препятствовать не будет.

Год назад 55 тюменских педагогов получили сертификаты о том, что прослушали курс о программе «Истоки», существующей двадцать лет и действующей уже в 62 регионах России. Три воспитателя детского сада №146 попробовали ввести элементы «Социокультурных истоков» в свою рабочую практику. На днях с родителями воспитанников детсада встретилась методист по реализации программы Ольга Абрамова из Вологды. По ее оценкам, около 80 процентов присутствующих сердечно приняли разработанный курс, и его преподавание будет продолжено. Особенность программы в том, что она не может быть реализована без участия родителей, ведь базовые традиционные ценности, которыми должны проникнуться дети, идут из семьи. Воспитание мам и пап — одна из сильных частей проекта.

Ольга Абрамова считает, что для развития программы в Тюменской области есть перспективы. Ведь уже десять лет она успешно реализуется в детских садах и школах Югры. Сегодня по ней обучаются дети в Сургуте, Нижневартовске, Нягани, Югорске, Белоярске, Ханты-Мансийском районе. Как показала практика, реализация программы помогает снизить показатели подростковой преступности. 2 июня руководители муниципальных органов управления образования автономии приняли решение о поэтапном введении программы «Социокультурные истоки» во всех дошкольных и общеобразовательных организациях округа с нового учебного года.