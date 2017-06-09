В Тюменской областной Думе состоялось очередное заседание Совета представительных органов муниципальных образований.

Его провел председатель регионального парламента Сергей Корепанов. Участие в разговоре принимали также депутаты Виктор Рейн, Фуат Сайфитдинов, Владимир Ковин, Тамара Казанцева.

Законы и новая стратегия

Открывая встречу, Сергей Корепанов отметил, что повестка нынешнего совета была подготовлена на основании предложений с мест — от депутатов муниципальных представительных органов.

Сергей Евгеньевич кратко подвел предварительные итоги работы нового, шестого созыва областной Думы, избранной в сентябре прошлого года. По словам ее председателя, с октября 2016 года проведено 9 заседаний, принято 64 закона Тюменской области (в том числе 12 базовых) и 538 постановлений…

С законодательными инициативами выходят депутаты, партийные фракции, представители исполнительной власти, губернатор. А вот муниципальные образования, к сожалению, практически не пользуются правом вносить предложения по совершенствованию правовой базы. Сергей Корепанов призвал участников совещания обратить на это внимание.

Областные депутаты шестого созыва внесли также 6 законопроектов в Государственную Думу РФ, где в общей сложности находится 12 проектов законов, предложенных тюменцами. Включая те, что вносили депутаты областного парламента прошлого созыва.

Сергей Корепанов напомнил и о новой стратегии деятельности Тюменской областной Думы, принятой в апреле 2017 года — с учетом «нового состояния экономики» Тюменской области и России.

Патриоты идут в интернет

На заседании Совета участники обсудили ряд тем, в том числе о практике патриотического воспитания в регионе. Подробности раскрыл директор областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский.

По его словам, в регионе проводятся все системные мероприятия — действуют классы добровольной подготовки к службе, поддерживаются патриотические общественные объединения, поисковые отряды, проходят памятные мероприятия и т.д.

Однако жизнь не стоит на месте, развиваются и совершенствуются информационные возможности. Сегодня более 60% россиян пользуются интернетом. Среди людей в возрасте до 45 лет таких — 80%!

В связи с этим Павел Белявский предложил новую модель патриотического воспитания, которая в полной мере учитывает современные «каналы информации», тенденции и технологии, которые открывает перед нами интернет. ТВ, радио и печатных СМИ уже недостаточно.

— Это не увлечение, не игра, а реальность, которая имеет серьезное влияние на то, что происходит в стране, — уверен директор департамента.

Павел Белявский рассказал о ряде проектов, запущенных тюменцами. Это, например, портал «Память. РФ», на котором аккумулируются живые истории ветеранов. Разместить видео с рассказом участника войны и свидетеля великих событий может каждый обладатель устройства, позволяющего записать ролик.

Сейчас таких историй на сайте собрано уже несколько сотен. А к тюменской акции присоединились 44 города России.

Это один из многих примеров, которые уже реализуются. В череде других — онлайн-трансляции событий в формате 360 градусов, тизеры (короткие ролики) мероприятий, которые размещаются прямо с места событий и позволяют привлечь людей, которые еще не решили — пойти или нет.

Это и различные медиапроекты, расходящиеся по сети. Так, массовое исполнение Гимна России 12 июня тюменскими детскими хорами посмотрели в интернете около 350 тысяч пользователей!

Депутаты, принимавшие участие в заседании Совета, поддержали новое перспективное направление в патриотическом воспитании.

Виктор Рейн отметил, что тема патриотизма — многогранна. Новые информационные технологии — это тот ресурс, который надо максимально использовать.

Тамара Казанцева предложила чаще на местных телестудиях собирать молодых людей и ветеранов — в открытой честной дискуссии юности и опыта можно решить много проблем.

Жить долго и качественно

Еще одной ключевой темой заседания Совета представительных органов муниципальных образований стало повышение качества жизни пожилых людей в Тюменской области.

С докладом о реализации соответствующей подпрограммы — раздела государственной программы Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная политика» до 2020 года выступила заместитель директора департамента социального развития Татьяна Родяшина.

Она напомнила, что для пожилого человека социальный работник — это первый специалист, который приходит на помощь.

В нашем регионе число пожилых людей незначительными темпами, но все же стабильно растет. Сегодня их насчитывается уже больше 305 тысяч, только треть из которых составляют мужчины.

Приоритетами реализации подпрограммы являются активное долголетие, социальная помощь, создание уважительного отношения к старости и её позитивного имиджа, организация досуга пожилых тюменцев и т.д.

В сфере социального обслуживания региона заняты 45 организаций. К традиционным технологиям добавляются новые. Такие как стационар на дому, школа по уходу за тяжелобольными родственниками, санаторий на дому, «Сеть социальных контактов» (восстановление потерянной связи с родственниками), «Приемная семья для пожилого человека», «Социальное такси» и другие.

В целом, по словам Татьяны Родяшиной, есть серьезная попытка изменить оценку того, с какого возраста начинается старость. 55 лет — это не тот возраст, после которого заканчивается активная жизнь. Многие нынешние пенсионеры хотят оставаться в центре событий, каждый пятый клиент служб занятости — тоже человек «в возрасте».

— Пожилой человек может работать и больше, и дольше! — считает специалист.