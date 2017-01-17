15 июня 2017 года Сургутский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа признал виновными в хищении нефти из магистрального нефтепровода, принадлежащего АО «Транснефть — Сибирь», семерых членов преступной группы и приговорил их к различным срокам заключения.

Судебным следствием установлено, что с 19 по 22 июля 2013 года члены группы, действуя из корыстных побуждений, сделали несколько незаконных врезок в магистральный нефтепровод Лянторский КСП — Федоровское КСУ на территории лесного массива, расположенного близ автодороги Сургут — Лянтор. Используя автоцистерны, в период с 19 по 22 июля они сумели похитить 530 тонн нефти на сумму 6940 тысяч рублей. Похищенное сырье преступной группе удалось сбыть по заниженным ценам на одну из нефтебаз, расположенную в промзоне поселка Солнечный Сургутского района.

22 июля 2013 года сотрудниками службы безопасности АО «Транснефть — Сибирь» при обследовании нефтепровода на 17-м километре была обнаружена прикрытая ветками яма. О происшествии немедленно передали сообщение в полицию. Благодаря оперативной работе сотрудников УВД Сургутского района вся цепь событий по хищению нефти была раскрыта и семь членов преступной группы задержаны.

Сургутский районный суд признал граждан Витаутаса М., Станислава Б., Эльшана Д., Евгения К., Анатолия Г., Василия К., Николая М. виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (хищение чужого имущества) и статьей 215,3 Уголовного кодекса Российской Федерации (приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов), и приговорил: граждан Станислава Б., Эльшана Д. и Евгения К. — к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, остальных — к трем годам лишения свободы условно (приговор на данный момент не вступил в законную силу).

Ранее Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении непосредственного организатора преступления Рустама Б. Он признан виновным в особо крупной групповой краже нефти и повреждении нефтепровода (п. «б» ч. 4 ст. 158 и ч. 2 ст. 215.3 УК РФ).

Суд признал Рустама Б. виновным и назначил ему условное наказание. Не согласившись с таким вердиктом, АО «Транснефть — Сибирь» подало апелляционную жалобу. Вышестоящий суд наказал Рустама Б. реальным сроком — тремя с половиной годами колонии общего режима и штрафом в 30 тыс. руб.

Неуемная жажда наживы членов преступной группы неминуемо привела бы к технологической катастрофе, если бы не своевременные действия сотрудников службы безопасности АО «Транснефть — Сибирь» и полиции.