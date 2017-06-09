В реализации государственной социальной политики должна быть адресность. На этот аспект обратили внимание депутаты Тюменской областной Думы на июньском заседании комитета по социальной политике.

— Адресность должна быть составляющей нашей работы: например, есть семьи, которые не нуждаются в нашей поддержке. И наоборот — есть многодетные семьи, которые должны быть в поле нашего внимания, поскольку это неблагополучные семьи, ведущие асоциальный образ жизни, — резюмировал обсуждение вопроса о выполнении Указа Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» депутат от партии «Единая Россия» Виктор Рейн. В целом же, по его мнению, работа «поставлена на высоком уровне».

Депутат от ЛДПР Глеб Трубин для адекватной оценки уровня зарплаты попросил разграничивать данные зарплат жителей города и села:

— В очередной раз смотрю статистику: в 2016 году заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составила 36 990 рублей; работников учреждений культуры — 26 725 рублей. Но на приеме граждан выясняется, что таких зарплат во многих муниципальных образованиях нет. Это средняя зарплата административного аппарата. В следующем отчете сделайте, пожалуйста, разбивку между сельской местностью и городом.

Как сказано в документе, зарплата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в 2016 году составила 34 260 рублей; преподавателей и мастеров образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования — 40 713 рублей; преподавателей вузов — 58 270 рублей, воспитателей — 33 498 рублей; врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, — 51 223 рубля; среднего медицинского (фармацевтического) персонала (обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) — 26 656 рублей; младшего медицинского персонала — 17 421 рубль; социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, — 23 100 рублей.

Депутат от КПРФ Тамара Казанцева адресовала свой вопрос заместителю губернатора, директору областного департамента социального развития Ольге Кузнечевских:

— Ко мне часто обращаются избиратели с инвалидностью с жалобами на обеспечение необходимыми средствами гигиены — подгузниками, пеленками…

— Прошу направлять нам эти жалобы. Обеспечение техническими средствами реабилитации осуществляется в рамках федерального бюджета, средства которого запаздывают. Однако существует процедура компенсации: на территории региона устанавливаются цены на те или иные средства, и если человек сам приобретает товар и предоставляет соответствующие документы, мы компенсируем ему затраты, — ответила Ольга Кузнечевских.