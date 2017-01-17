Павел Павлович СЮТКИН родился 19 июня 1922 года в деревне Заполена Кировской области.

Павел Павлович СЮТКИН родился 19 июня 1922 года в деревне Заполена Кировской области. В 1932 году семья переехала в город Тюмень. После окончания 21-й средней школы работал на военном заводе № 762. Добровольцем вступил в ряды Красной армии в сентябре 1942-го, окончил Ростовское военное училище самоходной артиллерии. Сражался на Калининском, Брянском, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, командир тяжёлой самоходной установки САУ-152, затем командовал батареей (ротой). Из одного из многочисленных наградных листов: «Тов. Сюткин во время боёв за д. Александрово проявил отвагу и мужество, уничтожив при этом до 100 немецких солдат и офицеров. 16.01.44 г. во время боя умело руководил своим расчётом, в результате был подбит один тяжёлый танк противника («Фердинанд»)». За мужество и героизм, проявленные в боях, Павел Сюткин был представлен к званию Героя Советского Союза, а в 1946 г. — вторично к этому высокому званию. Но по неизвест­ной причине и недоразумению наградные листы 1945 и 1946 гг., поддержанные и подписанные по инстанциям высокими командирами и начальниками, задержались в архивах до 2008 года, когда Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя России. Из других наград: два ордена Отечественной войны I степени, два ордена Красной Звезды, ордена Александра Невского, Красного Знамени и многочисленные другие награды. После войны окончил военную академию, служил на разных военных должностях, дослужился до заместителя командира дивизии, полковник в отставке. Проживает в городе Сочи.

Павел Петрович ГРИГОРЬЕВ родился 20 июня 1923 года в селе Озёрное Викуловского района. До призыва в армию в 1942 году работал в колхозе трактористом. Военную службу начал на станции Кубинка в Подмосковье, затем воевал на Ленинградском фронте, был и помощником командира пулемётного взвода, и связистом, и артиллеристом… Во время наступления корректировщик 122 мм пушки Григорьев получил тяжёлое осколочное ранение в ногу, после которого отправлен в госпиталь в город Читу, затем комиссован. После войны около 40 лет трудился механизатором в Коточиговской МТС Викуловского района. Награждён орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. В настоящее время проживает в селе Равнец Ишимского района.

Анатолий Тимофеевич ПАЛЕЦКИХ родился 20 июня 1926 года в деревне Палецкая Юргинского района. После окончания 7 классов работал в колхозе. В ряды Красной армии призван в ноябре 1943 года. До мая 1944-го находился в учебном полку, обучался на телефониста, затем отправлен под Ленинград на Синявинские высоты. Освобождал Псков, форсировал Чудское озеро, участвовал в сражениях в Эстонии, Латвии, Литве. Воевал на Ленинградском, 3-м Прибалтийском и 1-м Украинском фронтах. После взятия города Бреслау (ныне Вроцлав) освобождал Прагу. Фронтовые дороги сибиряка закончились на Дальнем Востоке, когда Красная армия разгромила японских милитаристов. Домой вернулся только в октябре 1950 года. Окончил Тюменский лесотехнический техникум, работал в Заводоуковском леспромхозе, на КПП треста «Тюменьгоржилстрой». Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями. Живёт в Тюмени.