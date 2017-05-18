Актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса и современного села рассмотрели участники II Всероссийского форума «Российское село — 2017».

Представители федеральных и региональных органов власти, руководители и специалисты агрохолдингов, крестьянско-фермерских хозяйств, производители сельхозтехники и оборудования, ученые и эксперты в течение двух дней обсуждали перспективы развития отрасли и искали пути решения имеющихся проблем.

В работе форума принял участие заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям, член фракции «Единая Россия» в Тюменской областной Думе Юрий Конев, который уже третий созыв является куратором партийного проекта «Российское село» в Тюменской области. «Тюменские известия» попросили регионального парламентария поделиться своими впечатлениями.

— Первый день был посвящен обсуждению вопросов, связанных с реализацией партийного проекта, — рассказывает Юрий Михайлович. — Запомнилось выступление депутата Государственной Думы Ирины Яровой, сделавшей акцент на недостатках действующего федерального закона о торговле, в частности на проблеме возврата нереализованной продукции. Дело в том, что крупные сети и магазины нередко заказывают ее без учета реальных объемов продаж, а затем возвращают поставщикам. В итоге сельхозпроизводители несут огромные убытки.

Деловым и содержательным был доклад первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хаутова. По его словам, перед российским агропромом стоят масштабные задачи. В ближайшие годы мы должны повысить производство зерновых до 150 миллионов тонн. Причем планку на уровне 110 миллионов тонн нам предстоит преодолеть уже в нынешнем году. Решение этой задачи позволит России стать одной из ведущих стран по экспорту зерна.

Острейшей проблемой Джамбулат Хаутов назвал взаимоотношения между кредитными учреждениями и малыми формами хозяйствования на селе. Банки не хотят иметь дело с личными подсобными и фермерскими хозяйствами. И льготные кредиты, которые выделены в этом году, опять были распределены между крупным бизнесом. Отвечая на мой вопрос об увеличении объема средств на льготное кредитование аграриев (у нас в регионе более десятка неудовлетворенных заявок), замминистра сообщил: Минсельхоз запросил у правительства 38 миллиардов рублей, но пока согласована цифра в 10 миллиардов. Так что на серьезные финансовые вливания нашим малым хозяйствам пока рассчитывать не приходится.

Отдельная тема — выращивание овощей закрытого грунта. Это одна из самых острых проблем в стране. Поставлена задача: ежегодно наращивать мощности по производству овощей закрытого грунта примерно на 15 процентов. Всесторонне обсуждались и вопросы, связанные с мелиорацией земель сельскохозяйственного назначения, которые очень актуальны и для Тюменской области. Мы эту тему обязательно обсудим у себя на одном из ближайших заседаний комитета.

Интересным было выступление академика Ивана Ушачева. Он показал динамику развития отечественного агропрома и сформулировал основные цели. Во-первых, обеспечить продовольственную безопасность страны и занять лидирующие позиции на мировом рынке продовольствия. Вторая цель — преодолеть разрыв между городом и деревней. Сюда же, безусловно, примыкает целый комплекс других задач: научно-техническое обеспечение, развитие социальной сферы, коренные изменения в области земельных отношений, развитие внешнеэкономических отношений и многое другое.

Второй день работы форума был посвящен вопросам развития агропромышленного комплекса и сельских территорий. Особенно были интересны две темы: сельская кооперация и социально-экономическое развитие села. Если говорить o сельской кооперации, на мой взгляд, Тюменская область уже добилась определенных успехов: мы уверенно занимаем третью позицию в стране, а по некоторым направлениям лидируем. Сдерживающим фактором являются, как говорилось на форуме, весьма непростые взаимоотношения между банковскими структурами и малыми формами хозяйствования. У нас в регионе функции банков, по сути, взяли на себя сельскохозяйственные кредитные кооперативы.

Что касается семинара по вопросам реализации программы развития сельских территорий. Слушая выступления представителей регионов России, я узнал о том, какие внушительные средства получают многие территории из федерального бюджета по программе Минсельхоза на дороги и жилье, здравоохранение и образование. И сделал вывод: нам следует энергичней отстаивать свои интересы. Хотя прекрасно знаю, какой ответ, скорее всего, получим — вы богатый регион-донор, сами справитесь. Надо внимательно проанализировать, что мы получили из федерального центра, и совместно с исполнительной властью активизировать работу в этом направлении.