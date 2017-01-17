За полтора дня в Тюмени выпала месячная норма осадков. Столь неутешительные итоги бушевавшей стихии вчера подвели в стенах администрации города.

Тем временем циклон не торопится покидать пределы региона. На момент написания материала синоптики прогнозировали на 20 июня осадки и грозу.

Брифинг, посвященный ликвидации последствий стихии, прошел перед администрацией Тюмени. Как рассказал исполняющий обязанности директора департамента безопасности жизнедеятельности Алексей Конышев, сообщение о неблаго­приятных погодных явлениях из Росгидрометцентра поступило 16 июня. Специалисты подразделения оперативно проинформировали об этом все ресурсоснабжающие организации, предприятия жизнеобеспечения, иные подведомственные организации. Их сотрудники были переведены на усиленный режим службы.

— За последние 36 часов в Тюмени выпало 56,7 миллиметра осадков при месячной норме в июне в 56 миллиметров. Максимальная скорость ветра составила 24 метра в секунду, — рассказал Алексей Конышев. — А в целом за июнь текущего года выпало уже 90 миллиметров осадков. Однако даже при таких показателях нынешнее положение дел не оценивается как чрезвычайная ситуация. Формально это неблагоприятные природные явления. Последний раз так сильно стихия проявляла себя в 1972 году. События происходили в те же числа. Тогда 18 июня выпало 45,2 миллиметра осадков, а спустя 45 лет в тот же день — 36,7.

В диспетчерские службы города поступило около 150 сообщений от тюменцев об отключениях электроэнергии, поваленных деревьях, остановках, подтоплении территорий. На все обращения специалисты старались реагировать оперативно. Как обычно, немало сложностей стихия доставила автомобилистам. Часть городских дорог скрылась под водой.

— Расчетная мощность ливневой канализации автомобильных дорог в Тюмени составляет 19,8 миллиметра осадков на квадратный метр, — объяснил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин. — Можно сказать, что в основном со своей функцией система справилась, однако были и подтопленные территории. Для освобождения дорожной сети в выходные привлечено более 20 единиц откачивающей техники. В понедельник этой работой занимались уже 36 спецмашин. Проводится повторная очистка дождеприёмных решеток для увеличения пропускной способности системы до максимума. Восстанавливается работа светофоров, приводятся в нормативное состояние дорожные знаки.

Самое большое подтопление зафиксировано на территории Восточного административного округа.

— В очередной раз стихия показала недочеты в существующей ливневой канализации, — констатировал руководитель управы Восточного административного округа Владислав Черкашин. — За последние 10 лет на нашей территории появились большие районы новой жилой застройки. Это внушительные дополнительные площади водосбора. Вся вода выводится в основной коллектор, расположенный в районе улиц Пермякова и 30 лет Победы. Вода в этом месте своевременно не успевает уходить. Тем более, когда объем выпавших осадков в три раза перекрывает расчетную мощность. В этом году мы планировали приступить к разработке проектно-сметной документации создания временных резервуаров для водосбора в проблемном районе. Земельные участки для этого имеются. Однако сейчас принято решение дополнительно изучить работоспособность будущей системы. К сожалению, мы не имеем возможности потрогать ее руками, потому что аналогов такой системы нет.

Столичные проектировщики предлагают решить проблемы тюменцев при помощи резервуара на 8-10 тысяч кубических метров в бетонном исполнении. В последнее время со своим предложением выступили и тюменские организации. Их вариант — емкость на 3-3,5 тысячи кубометров с использованием пластиковых материалов. По подсчетам экспертов, в последний из ливней в районе Пермякова — 30 лет Победы скопилось порядка 1500 кубометров воды.

Службы продолжают оперативно очищать город от последствий стихии. Однако городские власти отмечают, что за скорость процесса отвечают не только администрация и управы. В их зоне ответственности находятся дорожная сеть, территории общего пользования. А насколько быстро уберут, например, сломанные деревья с придомовых территорий, зависит от управляющих компаний. Коммерческие организации ответственны за приведение в нормативное состояние своих площадей.