Ахмет Галимович ГАЛИМОВ родился 21 июня 1926 года в деревне Курманово Челябинской области.

Ахмет Галимович ГАЛИМОВ родился 21 июня 1926 года в деревне Курманово Челябинской области. В ноябре 1943 года призван в Красную армию, на фронте с июня 1944-го. Воевал на 1-м Украинском фронте, миномётчик, артиллерист, механик-водитель корпусного орудия 152-миллиметровой гаубицы, гвардии старший сержант. Освобождал Западную Украину, Чехословакию, форсировал Вислу, освобождал польский Краков. На одной из внутренних колонн рейхстага острой отвёрткой оставил свой автограф. После окончания войны продолжил службу в Австрии, Крыму, в Москве, демобилизовавшись в ноябре 1950-го. Работал на ТЭЦ в городе Озерске, затем перешёл на Курганскую ТЭЦ, одновременно учась в машиностроительном институте. С 1960 года в Тюмени, участвовал в пуске ТЭЦ-1, затем был главным энергетиком треста «Главтюменнефтегаз». Много лет увлекался журналистикой, удостоверение общественного корреспондента ему вручил легенда тюменской журналистики Александр Фатеев. Награждён орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и многими другими наградами. Живёт в Тюмени.