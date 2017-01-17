Так часто писали в своих письмах домой фронтовики. Обещали победить врага и вернуться в родные края. Победили! Встретиться-увидеться не всем довелось. 27 миллионов жизней унесла война, которая началась 22 июня 1941 года и принесла в каждый дом «общую беду, на всех, на все четыре года…».

Завтра, в День памяти и скорби, областной Совет ветеранов проведёт в Тюмени мероприятие, участником которого может стать каждый, кому дорог мир, кто чтит память о защитниках Отечества, кто скорбит о погибших на полях сражений Великой Отечественной.

22 июня 2017-го, через 72 года после войны, в 10 утра на Цветном бульваре встретимся мы — потомки победителей. Вместе с духовым оркестром Центра культуры и творчества Тюмени, курсантами ТВВИКУ исполним песню Василия Лебедева-Кумача и Александра Александрова «Священная война». Эта песня уже 26 июня 1941-го с Белорусского вокзала столицы нашей Родины провожала на фронт первые эшелоны с добровольцами. «Священная война» стала музыкальной эмблемой Великой Отечественной. Ее пели всюду — на переднем крае, в партизанских отрядах, в тылу, где ковалось оружие для победы. В годы войны каждое утро после боя кремлевских курантов она звучала по радио…

22 июня 2017- го она прозвучит в знак благодарности, в знак памяти о тех, кто в жестоких боях защищал священные рубежи нашей Родины. Кто отстоял для нас, наших детей и внуков мирный день, мирное небо, мирную землю.

Добровольные помощники организаторов этого мероприятия — юные волонтёры раздадут всем пришедшим воздушные шары цветов георгиевской ленточки. Там, на небесах, увидят: мы помним, мы гордимся.