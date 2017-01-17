На дачу — за здоровьем. Так называется стартовавший в начале июня профилактический проект.

Специалисты областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины, врачи станции скорой помощи и представители Союза садоводов России планируют каждую неделю навещать тех, кто проводит лето на грядках.

Этот «десант» уже побывал в садовых товариществах «Ягодное-2» и «Сирень». Все желающие смогли проверить состояние здоровья по основным показателям: измерить артериальное давление, узнать вес, определить уровень холестерина и сахара в крови, рассчитать свой биологический возраст. По наблюдению специалистов центра профилактики, у большинства дачников оказалось повышенное давление и избыток массы тела. Именно эти два фактора в совокупности провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Многие дачники частенько не обращают внимания на самочувствие, и последствия оказываются печальными. К примеру, только в минувшие выходные бригады скорой помощи десяток раз экстренно отправлялись в садовые общества.

Люди жаловались на боль в груди, рассказывали о случаях потери сознания. Не зря сотрудник станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина в рамках проекта в первую очередь учит тому, как правильно сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

— Слушатели, которым приходится отрываться от грядок и посещать мою лекцию, сначала не спешат учиться оказывать первую помощь, — замечает Ирина Бердюгина. — Приходится объяснять важные вещи: никакие брошюры и видео не смогут быть полезными в минуты опасности, если человек никогда не отрабатывал действия на тренажере. Спасатель не должен терять ни секунды, чтобы вернуть человека к полноценной жизни.

Представители станции скорой помощи обращают особое внимание дачников на то, что по телефону 50-99-00 они всегда могут получить консультацию врача. И под его руководством самостоятельно оказать первую помощь, к примеру при повышении артериального давления. Необходимо помнить, что до садового общества бригада скорой помощи сможет добраться не так быстро, как до места в черте города. Бывает, не всегда легко найти адрес. Врачам нередко приходится плутать в темноте по безымянным улочкам, искать дом, не обозначенный номером. Эту ситуацию должны исправить сами члены дачного сообщества.