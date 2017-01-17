Центр защиты материнства «Покров» продолжает мероприятия для молодых семей и семейных пар, которые находятся на грани развода.

Активная работа общественников по профилактике разводов через популяризацию традиционных семейных ценностей будет вестись благодаря субсидии из средств областного бюджета. Программу, представленную на конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержали все члены комиссии при департаменте социального развития Тюменской области.

На подобный проект специалисты центра «Покров» получали субсидию в конце прошлого года. Как отметила Инга Тигеева, начальник управления по вопросам опеки, попечительства, семьи и детства областного департамента социального развития, результаты, которые ставила перед собой организация, были достигнуты. Проведенная работа доказала свою эффективность. Не менее 20 процентов участников мероприятий сохранили семьи.

До конца года будут проходить лекции и семинары об основах построения семейных отношений, групповые тренинги для семей и пар в предразводной ситуации, а также индивидуальные и семейные консультации психологов. К специалистам люди смогут обратиться как самостоятельно, так и по направлению загсов и органов социальной защиты населения. Помощь будет оказана трем сотням жителей региона.

Для юношей и девушек, которым еще только предстоит создать семьи, запланированы показы и обсуждения тематических кинофильмов. Совместно с центром социальной помощи «Семья» и учащимися Тюменского медицинского колледжа будут проведены молодёжные акции и флешмобы в защиту семейных ценностей. Различными мероприятиями программы планируется охватить до 1500 человек.

Правительство Тюменской области принимает различные меры по повышению статуса семьи в обществе, обеспечению привлекательности семейного образа жизни, материнства и отцовства, укреплению семейных традиций. Как разъяснила Надежда Ильичёва, председатель правления центра «Покров», член общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области, пристальное внимание органов власти к вопросам семьи объясняется беспокойством по поводу набирающих силу тенденций: в молодежной среде уменьшается количество браков и растет число разводов среди молодых, недавно созданных семей. Количество зарегистрированных браков в регионе за год снизилось на 14,3 процента. Если в 2015 году число разводов от числа заключенных браков составляло 52,9 процента, то в 2016 году уже 61,4 процента, то есть на 8,5 процента больше.