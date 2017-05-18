Один из мировых лидеров в сфере производства нефтесервисного оборудования — компания «Бейкер Хьюз» — упрочил свое присутствие на тюменской земле. Вчера состоялось торжественное открытие второй производственной линии американской компании.

Официально компания, работающая на всех континентах нашей планеты, получила тюменскую прописку в 2014 году. Тогда на промышленной площадке на Старом Тобольском тракте в окрестностях города был открыт завод по производству нефтепогружных кабелей. А спустя три с половиной года в том же производственном комплексе была запущена линия по изготовлению оборудования заканчивания скважин. Общий объем инвестиций в объект за эти два этапа составил 2 миллиарда рублей.

— Спустя три года после начала работы в Тюменской области мы видим, что наш шаг по созданию предприятия был абсолютно верным, — говорит директор по продажам и маркетингу «Baker Hughes Европа, Россия, Каспий» Евгений Чащин. — Мы сумели выйти на уровень производства в 600-700 километров кабеля в месяц, 7-8 тысяч километров в год. Теперь в Тюмени будет выпускаться и оборудование заканчивания скважин. Оно будет соответствовать всем высоким стандартам качества, принятым на наших предприятиях в разных уголках планеты. Это второй шаг, а далее, возможно, будет и третий. Наша компания ведет политику по локализации своих производств, максимальному приближению к потребителю.

Оборудование заканчивания скважин — специализированный термин, объединяющий в себе целый ряд специальных устройств, используемых в нефтедобыче. На тюменском конвейере будут выпускаться гидравлические эксплуатационные пакеры, системы многостадийного гидроразрыва пласта, системы многоступенчатого заканчивания скважин, гидравлические подвески хвостовика. Что интересно, все оборудование будет изготавливаться из материалов и комплектующих российских поставщиков, изготовленных по чертежам «Бейкер Хьюз». Так что создание предприятия — это еще и вклад в программу импортозамещения.

Официальную церемонию открытия завода посетило множество почетных гостей. В их числе председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов. Ему выпала честь торжественно повернуть один из трех символичных ключей, запустивших производство. Два других достались Евгению Чащину и заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину.

— «Бейкер Хьюз» обладает солидной репутацией в мире как лидер по производству нефтесервисного оборудования, — отметил Сергей Корепанов. — Их продукция пользуется спросом. Внушительная часть нефтепогружного кабеля, изготавливаемого в Тюмени, поставляется предприятиям, работающим в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Сегодня руководители многих из них присутствуют здесь, живо интересуются новой продукцией. Уверен, и на нее будет спрос. Отмечу, что «Бейкер Хьюз» — важное предприятие для нашего региона. Оно является одним из крупных налогоплательщиков. В минувшем году нефтесервисный гигант произвел продукции на 1,5 миллиарда рублей и уплатил порядка 90 миллионов налогов. 44 из них пошли в региональный бюджет. Также предприятие создает для региона новые рабочие места, на которых будут работать специалисты высокой квалификации с достойной заработной платой.

Одним из первых заказов второго тюменского производства «Бейкер Хьюз» станет выпуск партии пакеров для одного из дочерних предприятий «Роснефти». Двенадцать изделий уже готово. Предприятие будет работать в одну смену. Ориентировочно в месяц в таком режиме возможно выпускать до 100 готовых изделий общей стоимостью порядка 60 миллионов рублей. Сейчас здесь создано 15 новых рабочих мест, а после выхода на проект­ную мощность компанию пополнят еще 32 высококвалифицированных специалиста.

— Открытие любого производства для Тюменской области крайне важно. Мы дорожим и малым, и большим, — подчеркнул важность произошедшего события Вячеслав Вахрин. — Сегодняшнее предприятие особо ценно, поскольку его создал иностранный инвестор, не побоявшийся вложиться в производство в нашей стране, несмотря на сложившиеся условия. Расположение в Тюменской области территориально выгодно для «Бейкер Хьюз». Многие потребители их продукции работают в автономных округах. Это создает преимущества для производителя с точки зрения более оперативной доставки и более выгодной цены. Мы с большим удовлетворением запускаем сегодня предприятие. И первое производство, запущенное в 2014 году, и вторая линия стали плодом совместной работы инвестора и правительства региона. В добрый путь! Надеемся, что у «Бейкер Хьюз» получится претворить все планы в жизнь на тюменской земле!