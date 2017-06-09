Полторы сотни деревьев высадили депутаты Законодательного Собрания Ямала на территории Салехардского речного вокзала.

В ежегодной экологической акции «Всероссийский день посадки» также приняли участие члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа, школьники, представители общественных движений, сотрудники лесоохраны, окружного департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса.

— В России лес является одним из стратегических ресурсов, поэтому необходимо делать все, что в наших силах для укрепления культуры бережного отношения к природе. И хотя бы частично возвращать ей то, что мы берем для своего пользования. Акции по озеленению городов — хоть и небольшой, но очень важный вклад в природосбережение, — заявил председатель комитета по промышленности, природопользованию и экологии окружного парламента Дмитрий Жаромских.

— Отрадно наблюдать, как с каждым годом увеличивается количество зеленых насаждений и, несмотря на прохладное начало лета, желающих посадить деревья становится все больше, — подчеркнулспикер Законодательного Собрания Сергей Ямкин. — Очень надеюсь, что посаженные сегодня деревца приживутся и будут радовать жителей Салехарда многие годы.

В прошлом году благодаря зеленой акции, среди участников которой были и ямальские парламентарии, возле речного вокзала появилась зелёная аллея.

по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Ямала