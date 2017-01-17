Капитальный ремонт многоквартирных домов — тема для граждан важная. Многие ждут этого ремонта десятилетиями, и коли уж дождались, хочется, чтобы всё было красиво, добротно, на радость.

В Тюменском районе в этом году предполагается отремонтировать 66 домов в десяти муниципальных образованиях. Обновленным крышам, трубам и фасадам порадуются жители Каскары, Новотарманского, Винзилей и других населенных пунктов. Работы ведут семь подрядных организаций, в том числе специализированная — «Газораспределение Север», потому что в четырех домах проводят газ.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, предусмотрены все виды работ: обновление крыш и фасадов, электромонтаж, ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Сроки выполнения — до 1 июля 2017 года, конечно, при условии, что жильцы обеспечат своевременный доступ в квартиры при замене коммуникаций. Взаимодействие с жильцами во время ремонта просто необходимо. Как показывает практика, не всегда все решается быстро. Но с помощью старших по домам удается снять напряжение и решить проблему.

Кстати, участие собственников в капремонте — это обязательное условие в соответствии с законодательством. Собственники в лице советов домов или старших по дому должны участвовать в приемке выполненных работ. Только после подписи собственников документы подписываются остальными членами комиссии и отдаются на оплату в Фонд капитального ремонта и департамент ЖКХ Тюменской области, потому что 20% средств, необходимых для капитального ремонта, субсидирует областной бюджет.

Самый большой объем капитального ремонта в поселке Боровский — 29 зданий. Здесь преображаются целые улицы. Так, на улице Ленинградской обновили крыши и фасады у девяти домов, на Советской — у пяти. Нарядные синие крыши и бежевая фактурная штукатурка радуют жителей домов. К примеру, Полина Владимировна Лукьянова, проживающая в доме № 2 по улице Ленинградской, качеством работы и отношением строителей к жильцам очень довольна: «Нам поменяли крышу, зимой заменили канализацию, трубы поставили пластиковые, очень хорошие. Сейчас меняют систему отопления. Нам нравится, что все делают очень быстро. Мы со строителями работали вплотную: к нашим пожеланиям и замечаниям они прислушиваются».

Сейчас работы идут на домах, которые были обследованы и рекомендованы Фондом капремонта Тюменской области в 2016 году. Дома выбирают по степени износа конструкций и коммуникаций, причем делает это автоматизированная система. В этом году специалисты службы заказчика Тюменского района провели осмотр следующих домов, рекомендованных фондом для капитального ремонта. Техническое задание и сметы на проектную документацию сейчас находятся на согласовании в Фонде капремонта. Затем пройдет выбор подрядчика и начнется новый виток ремонтных работ.