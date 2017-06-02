Автору этих строк удалось своими руками сделать настоящий фотоальбом! Причём — по всем правилам переплётного искусства. Это была мечта: виртуозно действуя иголкой, сшить листы в книгу. Она осуществилась на фестивале литературы и искусства «БиблиоАРТ — 2017».

Праздник этот, организованный Тюменской областной научной библиотекой имени Д.И. Менделеева, совсем юн: ему всего два года. Однако интерес горожан к нему растёт на глазах.

На этот раз фестивальная жизнь кипела более трех часов. Было шумно, многолюдно, и каждый мог найти для себя занятие по душе — творческие площадки, спасибо организаторам, это позволяли.

Где всего за один вечер вы смогли бы посетить мастер-классы по изготовлению кукол или переплетному делу? домовой росписи или работе с полимерной глиной? заняться правополушарным рисованием? Что это такое — поначалу сложно понять. Но когда за десять минут из-под ваших рук выходит оригинальное полотно (под руководством профессионала, разумеется), это впечатляет.

Наши современники любят скорость: на площадке «Быстрый портрет» не было отбоя от желающих. Кому же не интересно увидеть себя со стороны?! А студенты и преподаватели Тюменского института культуры максимум за 20 минут создавали удивительные графические портреты горожан.

На главной сцене фестиваля «АРТ-концерт» звучали стихи тюменских поэтов, композиции в исполнении вокальной студии «Голосята», музыкальной студии «Интервал», а также коллективов давнего партнера библиотеки — Центра музыкального и художественного развития «Romantic Sound». Высоко оценили молодые гости фестиваля и творчество битбокс-исполнителя Сергея Черня.

На импровизированной сцене сменяли друг друга вокал, танцы, цирковые и акробатические номера. Горожане купали в аплодисментах всех — и известных артистов, и начинающих. В перерывах зрители не побоялись участвовать в викторине на знание литературы.

К слову, один вопрос — сколько стоит самая дорогая книга? — многих поверг в замешательство. Оказалось, что это «Лестерский кодекс» Леонардо да Винчи, книга, посвященная «воде, земле и небесным телам».

— Известный миллиардер Билл Гейтс приобрёл её за 24 миллиона долларов! — сообщил ведущий.

Если честно, стало интересно — что за книга? Всезнающий интернет подсказал: она напечатана зеркальным способом, чтобы прочитать ее, надо воспользоваться зеркалом. К слову, другие источники уточняют: за этот трактат Гейтс заплатил 30,8 миллиона долларов.

Но вернёмся на фестиваль. События разворачивались стремительно. На площадке «КиноАРТ» на первом этаже библиотеки демонстрировали короткометражные фильмы от студенческого кинофестиваля «21 век». Любители русской народной культуры водили хороводы под напевы коллектива «Радавесъ» колледжа искусств Тюменского государственного института культуры. Самых маленьких тюменцев развлекала команда «Время приключений». Взрослые тоже с удовольствием фотографировались с трехголовым драконом.

Заметим: как и год назад, фестиваль не только вышел за границы библиотеки, но даже выехал — самые любознательные отправились на бесплатную экскурсию по исторической части города «Открой свою Тюмень» на автобусе, предоставленном областным музейно-просветительским объединением.

— После проведения первого фестиваля горожане стали приходить к нам чаще. И мы вновь хотим привлечь внимание тюменцев к библиотеке не только как к хранилищу книг, но и информационно-культурному центру, — заявила ведущий специалист отдела социокультурных проектов областной библиотеки Наталья Богданова.

— Мы постоянно ищем новые формы работы с посетителями, — поделилась директор областной научной библиотеки Ольга Адамович. — Первый фестиваль удался, и мы решили сделать его ежегодным. Есть новые задумки, но пока они останутся секретом.

Мы поинтересовались мнением некоторых гостей «научки».

Ксения Маскалёва, библиотекарь филиала № 16:

— Я первый раз на «БиблиоАРТе»! Нравится, что библиотека открывается для горожан с новой стороны: здесь не только можно читать, но и заниматься творчеством…

Девятиклассницы Полина и Ирина уже бывали в библиотеке, но на подобном мероприятии впервые:

— Нам так понравилась концерт-ная программа, что до мастер-классов не добрались. Но всё впереди! Здорово, что здесь можно не только получить ценную информацию, но и развлечься!

Под аплодисменты зрителей и фейерверк из конфетти фестиваль закончился, чтобы вернуться вновь, через год. Как всегда — в июне!