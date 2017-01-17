В годы Великой Отечественной вопрос водочного довольствия военнослужащих редактировался несколько раз. 22.08.1941-го подписано первое Постановление Государственного Комитета Обороны (№ 562сс), которое гарантировало с 1 сентября 1941-го ежедневную выдачу 100 граммов сорокаградусной «красноармейцам и начальствующему составу войск первой линии действующей армии». 25 августа был подписан уточняющий приказ, где подчёркивалось, что «боевые летчики и инженерно-технический состав аэродромов должны получать водку в тех же объемах, что и бойцы Красной армии, сражавшиеся на передовой».

11 мая 1942-го вступило в силу Постановление Государственного Комитета Обороны № 1727с «О порядке выдачи водки войскам действующей армии», подготовленное председателем комитета продовольственно-вещевого снабжения РККА Анастасом Ивановичем Микояном. Первый пункт этого документа прекращал с 15.05.42 г. «массовую ежедневную выдачу водки личному составу войск действующей армии». Но для особо отличившихся (сражающихся на передовой линии, имеющих успехи в боевых действиях) норма выдачи горячительного увеличивалась до 200 граммов.

Через несколько дней в этом, уже действующем, Постановлении Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин красным карандашом жирно вычеркивает цифру «200». Второй пункт Постановления (№ 1889с) в его корректировке читается так: «Сохранить ежедневную выдачу водки в размере 100 грамм военно-служащим только тех частей передовой линии, которые ведут наступательные операции».

Все остальные военнослужащие 100 граммов могли получить только по праздникам — революционным и общественным. А именно: 7 и 8 ноября — в дни празднования очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, День Конституции, который отмечался тогда 5 декабря, в новогодье — 1 января, 23 февраля — в День Красной армии, в праздник трудящихся – 1 и 2 мая. Председатель ГКО не оставил без особого внимания празднование всесоюзных дней физкультурника (19 июля), авиации (16 августа), а также позволил отмечать с горячительным полковой праздник (день, когда была сформирована часть). Из списка празднований, предложенного Микояном, Сталин вычеркнул «Международный юношеский день», который отмечался 6 сентября. Видно, посчитал, что у юношей есть возможность по-иному отметить свой праздник…

«12 ноября 1942 года ежедневную выдачу 100 граммов вновь ввели для тех, кто участвовал в боевых действиях на передовой». Фронтовики встретили очередное постановление с пониманием: «Сугреву для». А как воспринимался служивыми расчёт правителей на то, что «наркомовские» вызовут особую храбрость, боевой кураж? «Соточка для русского, что дробина для слона, а щекотка и на войне веселит», — я такой ответ слышала.

В последний раз редактирование водочного довольствия произойдёт 30 апреля 1943-го. 100 граммов перед боем полагались только тем «военнослужащим передовой линии, которые ведут наступательные операции». После Курской битвы, в конце августа 1943 года, водку впервые стали получать части НКВД и железнодорожные войска.

Строчка из песни: «Вот потому-то, наш родной гвардейский корпус, 100 грамм с прицепом надо выпить за тебя» — призвала к поиску. Почему выпить — понятно. Искала то, что могло находиться в прицепе. И нашла: «Впервые «наркомовские 100 грамм» были утверждены в январе 1940 года во время финской войны. Климент Ворошилов предложил Сталину издать распоряжение о выдаче бойцам Красной армии ежедневно 50 граммов сала («ворошиловский паек») и 100 граммов водки (наркомовские 100 грамм). Норма танкистов была удвоена, а летчикам как элите вооруженных сил выдавали по 100 грамм коньяка. С 10 января 1940 года по начало марта военнослужащими РККА было выпито более 10 тонн водки и 8,8 тонны коньяка».