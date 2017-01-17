Герои, РОДИВШИЕСЯ В ТЮМЕНСКОЙ И ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИЯХ (на территориях, в настоящее время не относящихся к Тюменской области), завершают список юбиляров нынешнего года. Каждый из них достоин того, чтобы ему посвятили альбом, стенгазету, музейную экспозицию, урок мужества. Все эти номинации перешли из первого (прошлогоднего) этапа конкурса «Узнай героя-земляка» во второй, итоги которого будут подведены 1 ноября 2017-го.

БЕЛОПУХОВ ЕВСТРАТ СТЕПАНОВИЧ родился 05.01.1922 г. в с. Верхний Скородум Тюменского уезда Тюменской губернии. В 1941-м Тугулымским РВК призван в ряды Красной армии. Командир взвода 20-й пулемётной роты 1033-го стрелкового полка 280-й СД 60-й армии Центрального фронта лейтенант Белопухов удостоен звания «Герой Советского Союза» 17.10.1943-го. Умер 18.02.1980-го. Похоронен на кладбище Миасса Челябинской области.

ЕВЛАШЕВ (в наградных документах — ЕВЛАШОВ) ИВАН ПЕТРОВИЧ родился в 1922-м в д. Шамотаевка Туринского уезда Тюменской губернии. В 1942-м призван Таборинским РВК в Красную армию. Помощник командира взвода 276-го гвардейского стрелкового полка 92-й ГСД 37-й армии Степного фронта, гвардии сержант Евлашев (Евлашов) удостоен звания «Герой Советского Союза» 22.02.1944-го (посмертно). Погиб 01.10.1943 г. Похоронен в братской могиле села Успенка Кировоградской области.

БАБИЧ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ родился 26.08.1912 г. в д. Егоровка Тарского уезда Тобольской губернии (ныне — Омская область). В сентябре 1942-го призван в ряды Красной армии Бодайбинским РВК (Иркутская область). Командир сапёрного отделения 7-го отдельного гвардейского воздушно-десантного батальона 1-й ГВДД 53-й армии 2-го Украинского фронта, гвардии сержант Бабич — полный кавалер ордена Славы (20.02.1944; 31.05.1944; 28.04.1945). Умер от ран 28.03.1945-го. Похоронен на воинском кладбище в населённом пункте Опатова (Словакия).

БУТОРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился 24.12.1912 г. в д. Зайково Курганского уезда Тобольской губернии. В мае 1942-го призван Октябрьским РВК Свердловска в ряды Красной армии. Наводчик станкового пулемёта 25-го стрелкового полка 6-й ГСД 13-й армии Центрального фронта, гвардии сержант Буторин удостоен звания «Герой Советского Союза» 16.10.1943-го. Умер 01.03.1945-го от ран в госпитале Свердловска (Екатеринбурга). Похоронен на кладбище этого города.

ГОРСКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ родился 10.03.1917 г. в д. Красный Яр Тюкалинского уезда Тобольской губернии (ныне — Омская область). В сентябре 1938-го призван в ряды Красной армии. Помощник командира взвода роты автоматчиков 911-го стрелкового полка 244-й СД 37-й армии 3-го Украинского фронта, старшина Горскин — полный кавалер ордена Славы (28.03.1944; 12.05.1944; 24.03.1945). Умер 02.12.2007-го. Похоронен на кладбище п. Красный Яр.

ДОЛЖАНСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ родился 27.09.1917 г. в Кургане Тобольской губернии. В феврале 1940-го призван Алма-Атинским ГВК в ряды Красной армии. Окончил Ташкентскую школу младших авиационных специалистов, затем — Тамбовскую школу пилотов. Лётчик 165-го гвардейского штурмового авиационного полка 10-й ГШАД 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта, гвардии лейтенант Должанский удостоен звания «Герой Советского Союза» 26.10.1944-го. Умер 26.10.2011-го. Похоронен на кладбище Бреста.

ЗЕМЦОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ родился 15.04.1917 г. в п. Ново-Воскресенский Тюкалинского уезда Тобольской губернии (ныне — Омская область). В 1938-м призван Калининским РВК Махачкалы в ряды Красной армии. Был направлен на военно-морскую базу в Очаков. Командир спецгруппы разведывательного штаба Черноморского флота, мичман Земцов удостоен звания «Герой Советского Союза» 22.01.1944-го. Умер 17.07.2002-го. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

КИСЕЛЁВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ родился 01.10.1907 г. в с. Падеринское Тобольской губернии (ныне — Курганская область). В июле 1924-го призван Омским ГВК в ряды Красной армии, окончил Омскую пехотную школу имени М.В. Фрунзе. Командир 140-й стрелковой Сибирской дивизии 101-го стрелкового корпуса 38-й армии 4-го Украинского фронта, генерал-майор Киселёв удостоен звания «Герой Советского Союза» 23.05.1945-го (посмертно). Погиб при форсировании Одера 24.01.1945-го. Похоронен на холме Славы во Львове.

НЕУПОКОЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 22.07.1907 г. в д. Неупокоево Тарского уезда Тобольской губернии (ныне — Омская область). С 1930-го по 1933-й служил в Особой Краснознамённой Дальневосточной армии, окончил полковую школу. В 1942-м призван по мобилизации Хабаровским ГВК в ряды Красной армии. Командир отделения 3-й пулемётной роты 207-го гвардейского стрелкового полка 70-й ГСД 17-го ГСК 13-й армии Центрального фронта, гвардии сержант Неупокоев удостоен звания «Герой Советского Союза» 16.10.1943-го. Умер 15.06.1968-го. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.

ПЕЧЁНКИН ЕФИМ НИКИФОРОВИЧ родился в 1917-м в с. Пименовка Курганского уезда Тобольской губернии. В 1938-м призван Курганским РВК в ряды Красной армии. Служил на Дальнем Востоке, окончил полковую школу артиллерийских наводчиков. С 1943-го воевал на фронтах Великой Отечественной. Командир орудия 6-й батареи 362-го артиллерийского полка 106-й СД 3-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, старшина Печёнкин удостоен звания «Герой Советского Союза» 27.06.1945-го (посмертно). Погиб 25.01.1945-го. Похоронен в братской могиле у населённого пункта Пташковице (Польша).

ПОПОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ родился 24.12.1917 г. в д. Степное Курганского уезда Тобольского губернии. В июне 1941-го призван Сталинским РВК Алма-Аты в ряды Красной армии. В 1942-м окончил ускоренный курс Алма-Атинского военного пехотного училища. Начальник штаба 209-го гвардейского стрелкового полка 73-й ГСД 7-й гвардейской армии Степного фронта, гвардии майор Попов удостоен звания «Герой Советского Союза» 26.10.1943-го. Умер 30.04.2004 г. Похоронен на Митинском кладбище Москвы.

ЧЕКУЛАЕВ ГОРДЕЙ ТРОФИМОВИЧ родился 03.01.1912 в д. Чистое Курганского уезда Тобольской губернии. С 1935-го по 1938-й служил в Красной армии на Дальнем Востоке. В начале Великой Отечественной мобилизован Макушинским РВК (ныне — Курганской области). Пулемётчик пулемётной роты 2-го стрелкового батальона 1140-го СП 340-й СД 38-й армии 1-го Украинского фронта, красноармеец Чекулаев удостоен звания «Герой Советского Союза» 10.01.1944-го. Умер, по одним источникам, в 1991-м, по другим — в 1992-м. Где похоронен — неизвестно.

ШИРОКОВСКИХ ЕМЕЛЬЯН ТИХОНОВИЧ родился 18.08.1917 г. в д. Грамотеева Ялуторовского уезда Тобольской губернии (ныне — Курганская область). В Красной армии — с сентября 1940-го. Помощник командира взвода 837-го стрелкового полка 238-й СД 49-й армии 2-го Белорусского фронта, младший сержант Широковских — полный кавалер ордена Славы (05.11.1944; 21.02.1945; 29.06.1945). Умер 25.01.1982-го. Похоронен на кладбище г. Игарка.

В подготовке этого материала использована книга Анатолия Бажина «Герои Тюменского края».