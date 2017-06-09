Вот уже второй десяток лет не утихают яростные споры о справедливости переименования главного советского Дня — Великой Октябрьской социалистической революции в День согласия и примирения, а затем и вовсе отмены его празднования. В преддверии столетнего юбилея петроградского восстания, перевернувшего жизнь нашей страны, дискуссии на тему значимости 7 ноября как красной даты в календаре стали ещё более жёсткими и непримиримыми.

Правовая коллизия

Фракция КПРФ в Тюменской областной Думе выступила с законодательной инициативой об установлении «в качестве нерабочего праздничного дня на территории Тюменской области Дня столетия Октябрьской революции 1917 года — 7 ноября 2017 года». По мнению авторов инициативы, регион может самостоятельно устанавливать нерабочие праздничные дни дополнительно к утвержденному федеральному перечню. В доказательство депутаты от КПРФ в пояснительной записке к законопроекту приводят в пример региональные нерабочие дни, учреждённые в связи с государственными, религиозными и народными праздниками в ряде республик Российской Федерации.

Поскольку 7 ноября сегодня нельзя назвать ни государственным, ни религиозным, ни народным праздником, необходимость объявления этого дня нерабочим фракция мотивирует «большой исторической и социальной значимостью событий, произошедших в ходе Октябрьской революции 1917 года» и «большим количеством сторонников идей социальной справедливости, проживающих на территории Тюменской области».

Управление по экономике и финансам Тюменской областной Думы в заключении на законопроект отметило: новый выходной день потребует дополнительных расходов из регионального бюджета, в том числе на компенсацию потери доходов работодателей.

Правительство Тюменской области, детально рассмотрев инициативу через призму требований Трудового кодекса РФ, федеральных законов «О свободе совести и о религиозных объединениях», «О днях воинской славы и памятных датах России», пришло к выводу: установление 7 ноября в качестве нерабочего праздничного дня может привести к коллизии норм федерального и регионального законодательств.

Первоначально обсуждение законопроекта планировалось на майском заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению областной Думы. Так как согласно регламенту два отрицательных заключения означают безоговорочное снятие документа с рассмотрения, руководитель фракции Тамара Казанцева отозвала закон, пообещав его доработать.

На июньском заседании комитету был представлен второй вариант законопроекта. На сей раз авторы ограничились предложением установить 7 ноября в качестве праздничного дня. О выходном уже нет и речи. А вот мотивация осталась прежней: большая историческая значимость и большое количество сторонников идеи социальной справедливости.

Однако новая редакция законодательной инициативы также вызвала у экспертов вопросы.

В частности, правовое управление Думы указало: поскольку речь идёт о проведении разового мероприятия, посвященного конкретной дате — столетию Октябрьской революции, статус предлагаемого правового акта требует изменения, так как этот акт «не обладает нормативностью и не соответствует критериям закона области».

Кроме того, юристы напомнили: 7 ноября уже определено федеральным законом как памятная дата. В рамках закона «О днях воинской славы и памятных датах России» предусмотрено проведение публичных мероприятий. Порядок их проведения устанавливает Правительство Российской Федерации. В соответствии с ним органам исполнительной власти регионов рекомендовано оказывать содействие в организации торжественных мероприятий. Таким образом, подытоживает начальник правового управления Валерий Серков, какие-либо мероприятия, посвященные указанной дате, субъект Российской Федерации может предусмотреть подзаконным актом.

Иными словами, чтобы отметить юбилей революции, КПРФ и её сторонникам не нужен отдельный закон. Тем более «одноразовый».

Думское управление по экономике и финансам в своём заключении тоже сослалось на «Порядок проведения дней воинской славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России». Кроме того, в 2016 году был издан специальный Указ Президента РФ — «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России». Поскольку вопросы празднования юбилейного дня отрегулированы на федеральном уровне, управление ставит под сомнение целесообразность подготовки специального регионального закона.

Не изменило мнение и правительство Тюменской области: установление и празднование памятных дат — прерогатива федерального центра, принятие регионального закона может привести к правовой коллизии.

Без политиканства

Все эти доводы Тамару Казанцеву не убедили.

— Я посмотрела заключения правительства, правового управления Думы. Ссылки идут на законодательство, даже на закон о свободе совести. Выходит, любая религиозная организация, которую поддерживает минимум людей, может выйти с инициативой и по ее предложению религиозный праздник объявят нерабочим днем, а наш закон принят не будет? — возмутилась она. — Ничего противоправного мы не предлагаем. Идею о том, чтобы один раз в столетие 7 ноября стало праздничным днем, наверняка поддерживает большинство населения Российской Федерации. В заключении правительства Тюменской области написано: по инициативе государственных органов и общественных объединений могут проводиться публичные мероприятия, посвященные памятным датам. Но я очень сомневаюсь, что государственные органы власти Тюменской области проявят инициативу и мы сможем провести публичные мероприятия, получить на них финансирование. Почему устанавливаются препоны, которые не дают принять закон? Боимся федеральной власти? В плане мероприятий, составленном по указу президента, 7-му ноября мало что посвящено. В основном идёт критика. Многие мероприятия финансируются из-за бугра. Если бы Октябрьская революция была чем-то крамольным, советская власть не продержалась бы семьдесят лет.

— Вы предлагаете сделать этот день праздничным. А может, объявить его траурным? Тогда больше поддержки будет у коллег, — заметилруководитель фракции ЛДПР Глеб Трубин.

— Есть траурный день — 4 ноября. Пожалуйста, плачьте, — парировала Казанцева. — А для нас 7 ноября — день праздничный, и не только для нас — для большинства населения, особенно старшего возраста, которое получило бесплатное образование, жилье и многое, многое другое!

— В заключениях правового управления и правительства Тюменской области всё достаточно чётко изложено, — взял слово первый заместитель председателя Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов. — Никто не отрицает того положительного, о чем говорит Тамара Николаевна. Но сейчас речь — о соответствии нашего законодательства и федерального. Я считаю, нет никаких препятствий, чтобы компартия или кто-то другой отметил этот праздник. Пожалуйста, и шествия у нас проходят, и митинги. А вот вступать в противоречие с федеральным законодательством я считаю неправильным.

Единоросс Владимир Ульянов, сославшись на заключение правового управления, где речь идет о возможности подготовки подзаконного акта, высказался за поиск компромисса. Например, принять постановление Думы о том, чтобы считать памятную дату праздничным днем.

— Я не пойму, почему мы стесняемся этого события? — обратился к коллегам Владимир Ильич. — В Цюрихе, в Швейцарии, с апреля по октябрь 2017 года проходит выставка, посвященная столетию русской революции. Они ее признают, а мы начинаем со страхом отталкиваться, хотя сами принадлежим той эпохе.

Аналогичной точки зрения придерживается и заместитель председателя Думы, единоросс Галина Резяпова. По ее мнению, не следует спешить говорить «нет» законодательной инициативе коммунистов. Нужно дать возможность всем желающим отметить 7 ноября. А вот как это сделать, избежав политиканства, есть время подумать.

Ещё одинзаместитель председателя Думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин предложил комитету порассуждать.

— В Тюменской области не было отдельно взятой революции, — заявил Владимир Юрьевич. — Здесь я и пролетариата особо не наблюдаю. Думаю, и раньше-то его особо не было. Может, внести в Государственную Думу законодательную инициативу, чтобы празднование 4 ноября заменить на 7 ноября, одну дату сделать?

— Бесполезно! — ответила Тамара Казанцева. — Такие предложения вносились в Государственную Думу, но правительство их отклоняло. И когда мы внесем эту инициативу? В июле начинаются парламентские каникулы, в результате остается сентябрь-октябрь. За два месяца Госдума закон не примет. И зачем это нужно, если мы можем принимать законы на уровне региона?! Тем более речь идет о конкретной дате — столетие Октябрьской революции.

— Говорить о том, что мы сами можем принять такой закон — ошибочная точка зрения, — вновь возразил Андрей Артюхов. — Празднование 4 ноября, 7 ноября — не региональный, а важнейший федеральный вопрос. Если мы решим поддержать инициативу, не надо привязываться к ноябрю этого года. Надо обсуждать, убеждать, договариваться.

— Ну давайте еще к 3017 году привяжемся, — поиронизировала Тамара Николаевна. — Я думаю, к тому времени все станет на свои места, само совершится. Я считаю, вы абсолютно неправы, понимаю вашу позицию, знаю, что по-другому не скажете.

Последним из партийных лидеров выступил руководитель фракции ЛДПР Глеб Трубин.

— Историческая дата есть, никто с этим не спорит, — признал парламентарий. — Но надо ли праздновать день революции, организованной на иностранные деньги, сегодня, когда вся государственная идеология направлена против революций, насильственной смены власти, против непонятных, сомнительных общественных организаций, получающих финансирование за границей? Нам предлагают праздновать убийство руководителя государства, царя? Может, в Тюменской области никогда не было пролетариата, но царская семья была, когда ехала в свой последний путь. Пусть эта дата остается исторической, и пусть тот, кто хочет, ее отмечает!

Ответ последовал мгновенно.

— Не надо соединять нас с Навальным, — возмутилась Тамара Казанцева. — Мы не собираемся 7 ноября совершать в Тюмени революцию. Но нам надо провести это мероприятие, чтобы люди знали: мы — не Иваны, родства не помнящие. Поэтому, Глеб Александрович, прошу вас подбирать выражения. Если уж вы с Жириновским так не любите коммунистов, то здесь сидящие почти все были коммунистами в свое время. И пионерами…

В поисках компромисса

Точку в дебатах, грозивших перерасти в межпартийный конфликт, поставила старший помощник прокурора Тюменской области Людмила Погребинская. Она порекомендовала законодателям абстрагироваться от эмоциональных оценок по поводу введения праздничного дня на региональном уровне и сосредоточиться на правовой оценке обсуждаемой инициативы.

— Российская Федерация установила 7 ноября как памятную дату и день воинской славы на территории всей страны, — подчеркнула Людмила Погребинская. — И не в полномочиях субъекта Федерации определять ее в качестве праздничной. Да, у субъекта есть полномочия устанавливать дополнительные региональные праздничные даты, но они должны быть отличны от тех, что уже закреплены федеральным законодательством.

— Сто лет прошло, а политика остается политикой, — подытожил Владимир Ульянов. — На парламентских уроках задаю школьникам вопрос: кто царя сверг? Отвечают: большевики. Когда царь отрекся от престола? В феврале. А большевики когда пришли к власти? В октябре. Это к вопросу о знании истории. Что касаемо обсуждаемой темы. Я не хотел бы, чтобы мы закончили заседание комитета, так и не найдя точек соприкосновения между тремя разными позициями. Полагал бы возможным создать рабочую группу и обсудить варианты решения проблемы.

Идею поддержал коммунист Иван Левченко.

— Давайте разберемся в этом вопросе юридически, — призвал депутат. — Пусть будет не праздничная дата, но значимость события, произошедшего 7 ноября, вряд ли кто-то сможет оспорить! Это наша история. Можно трактовать её по-разному, но она есть.

Большинством голосов комитет решил не вносить законопроект на рассмотрение Думы. И создать рабочую группу. Возглавил ее председатель комитета, единоросс Фуат Сайфитдинов.

— Объявить памятную дату 7 ноября региональным праздником не в наших силах, — признал Фуат Ганеевич, комментируя итоги заседания. — Но есть Указ Президента Российской Федерации, посвященный столетию Октябрьской революции. Много поручений дано ведомствам, министерствам, субъектам Федерации. Уверен: в нашем регионе они будут реализованы в полном объеме. Я думаю, особый статус этой дате надо придать не объявлением её красным днем календаря, а содержательными мероприятиями, которые можно и нужно провести…