Сегодня даже серьёзные компании несут значительные финансовые риски из-за недобросовестности контрагентов. Причём о существовании многих из них до прихода уведомлений из налоговой службы они и не подозревают.

Чем меньше их станет, тем здоровее будет деловой и инвестиционный климат в регионе

Честная конкуренция

На минувшей неделе в Тюменском технопарке на высшем уровне обсуждали взаимоотношения бизнеса и фискальной службы. Андрей Руцинский, главный федеральный инспектор в Тюменской области, открывая встречу, напомнил о послании главы государства Федеральному Собранию. Президент поставил задачу — в течение текущего года детально и всесторонне рассмотреть предложения по настройке налоговой системы, подготовив поправки в Налоговый кодекс и зафиксировав новые стабильные правила на долгосрочный период. Это необходимо для того, чтобы наша налоговая система работала на главную цель — стимулирование деловой активности, рост экономики и инвестиций, создание конкурентных условий для развития отечественных предприятий.

Вадим Шумков, заместитель губернатора Тюменской области, обозначил проблемы, с которыми сталкивается честный бизнес. По мнению чиновника, отвечающего за развитие промышленности и привлечение в регион инвестиций, все производители должны находиться в равных условиях. Пока же законопослушные предприятия то и дело сталкиваются с конкуренцией «коллег», которые нередко зарегистрированы в «гараже» и «оптимизируют» свои налоговые платежи, а в силу этого предлагают на торгах более низкие цены. На федеральном уровне следовало бы разобраться наконец и с различными обязательными неналоговыми платежами. По оценке «Опоры России», их более полусотни. Все они тяжёлым бременем ложатся на предпринимателей, увеличивая себестоимость товаров и услуг.

Андрей Артюхов, первый вице-спикер Тюменской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», обозначил ещё несколько проблем, требующих скорейшего решения. В частности, система закупок российских нефтегазовых компаний, предусматривающая расчёты с подрядчиками через 90-120 дней, а то и через полгода после исполнения контракта, разоряет подрядчиков. Ведь при уплате тех же налогов им никто не предоставляет ни малейшей отсрочки. Тюменская областная Дума намерена инициировать принятие поправок в федеральное законодательство, установив предельный срок расчёта в течение 15-30 дней.

Парламентарий считает необходимым выработать механизм рассмотрения сложных случаев. Сегодня ряд предприятий по объективным причинам не в состоянии уплатить налоги. Целесообразно было бы пойти им навстречу, сохранив тем самым производства и трудовые коллективы. А они рассчитались бы с бюджетом позднее.

Тамара Зыкова

руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области:

— Мы готовы предоставить всем налогоплательщикам любую консультацию, разобраться с ситуацией, принять меры и оказать помощь. Наша задача — найти понимание с бизнесом. Кто нас слышит, того и мы слышим.

Налоговая раскрывает тайны

Тамара Зыкова, руководитель регионального Управления Федеральной налоговой службы, сразу же предупредила генеральных директоров: действующая фискальная система заточена на борьбу с теневым сектором экономики, чтобы никто впредь не смел неуплату налогов использовать как конкурент­ное преимущество.

Начальники подразделений УФНС познакомили приглашённых с новациями фискальной службы. В прошлом году она значительно почистила Единый государственный реестр юридических лиц, исключив из него 6137 «мёрт­вых душ». Причём все руководители и учредители ликвидированных организаций, имевших задолженность по налогам, внесены в чёрный список. Отныне они не вправе учреждать новые фирмы и быть руководителями.

Государство постепенно отказывается от налоговых тайн, открывая всё больше информации. Уже в конце июля любой желающий сможет увидеть в реестре не только название компании, но и сумму уплачиваемых налогов, численность работающих. И тем самым оценить состояние дел у партнёра. В свою очередь, на стадии регистрации предприятий налоговая инспекция направляет запросы в правоохранительные и иные органы, дабы исключить создание фирм-однодневок. За предоставление заведомо ложной информации заявителям грозит уголовная ответственность.

Практически вся налоговая отчётность переведена уже в электронный вид. Контроль начисления и уплаты НДС не первый год осуществляется в автоматическом режиме. Нажатием одной кнопки фискальная служба видит всю цепочку контрагентов по их расходам и доходам. Если хоть одно из звеньев в цепочке вызывает сомнение или налоговая нагрузка предприятия ниже среднеотраслевой, то моментально следует истребование документов и вызов на комиссию по легализации налогооблагаемой базы. В случае добровольного уточнения налоговых обязательств и их уплаты вполне можно избежать штрафных санкций и выезд­ной налоговой проверки.

Впрочем, налогоплательщик может и обжаловать действия районных инспекций по доначислению платежей. Причём обращаться отныне необходимо в региональное управление самой налоговой службы. За прошлый год уже на этом этапе удовлетворили 48 процентов всех жалоб, отменив необоснованных решений на 343 миллиона рублей. А вот на втором этапе — в арбитражных судах — свою правоту удалось доказать лишь трём процентам заявителей.

«Над нами смеются»

Александр Кореляков, генеральный директор Тюменского аккумуляторного завода, убеждён: сложившаяся налоговая система крайне вредна для развития экономики. В доказательство он привёл конкретный пример. Государство под угрозой штрафов обязывает производителей утилизировать отработавшие свой срок аккумуляторы. Их сбором занимаются сотни фирм. До недавних пор одним из партнёров было челябинское предприятие, на которое работали полтора десятка мелких сборщиков.

— Кто-то из этих сборщиков якобы не заплатил налоги, — продолжает Александр Кореляков. — По итогам камеральной проверки челябинскому предприятию доначислили 10 миллионов. Партнёр не заплатил, претензию выставили нам. Мы долги погасили, не став оплачивать поставленный товар. Партнёр обиделся, перестал сотрудничать с нами, выиграл суд против налоговой и заставил нас рассчитаться за товар. Налоговики опять выставили челябинцам счёт, но уже на 14 миллионов. И он вновь пришёл к нам, только теперь у нас их товара нет! Пытаемся доказать свою правоту, но нас обвиняют в отсутствии «должной осмотрительности». А что это такое — никто сказать толком не может. В федеральном законодательстве подобного понятия нет. Даже в Китае, когда рассказываешь эти истории, над нами смеются.

Тамара Зыкова предложила разобрать ситуацию персонально: «Назначаем время, вы подходите, и мы разбираемся».

— К вам? С удовольствием, — заключил руководитель.

Должная осмотрительность

Николай Руссу, генеральный директор «Мостостроя-11», тоже не в восторге от обвинений в отсутствии должной осмотрительности. В отличие от налоговиков он просто не в состоянии отследить всю цепочку своих платежей. Тем более что сама компания по требованию государства обязана не менее 15 процентов всех заказов размещать среди малых предприятий.

— При наших объёмах — почти 20 миллиардов рублей — 2,5 миллиарда мы вынуждены отдать мелкому бизнесу, — рассуждает мостостроитель. — Но, отдавая подряды, получаем взамен огромное количество проверок. За прошлый год отправили в налоговую 24 тысячи листов. Фотографируем машины и персонал своих подрядчиков. Это огромная нагрузка на коллектив. Только на сбор бумаг потрачено более десяти миллионов рублей.

— А я отослал в налоговую 31 тысячу листов документов, — добавляет Александр Кореляков.

Сотни малых контрагентов и у компании «ЭксПроф», крупнейшего производителя оконного профиля и пластиковых окон. Проконтролировать всех, да ещё проследить их контакты, просто невозможно.

— Государство переложило на нас ответственность за налоговую дисциплину контр­агентов, — сетует Алексей Каштанов, генеральный директор «ЭксПрофа». — Налоговая за­прашивает с нас внутренние финансовые документы этих фирм, а у нас их нет и быть не может, никто предоставлять нам их не обязан.

Участники встречи поставили под сомнение качество работы налоговой службы. По крайней мере, низовых инспекций. Не случайно ведь управление отменяет практически каждое второе решение о доначислении средств. Но несёт ли кто-нибудь ответственность за такие решения? Тамара Зыкова заверяет: по итогам рассмотрения жалоб проводится работа над ошибками. Инспекторов, вынесших заведомо незаконные решения, привлекают к дисциплинарной ответственности.

— Мы готовы предоставить всем налогоплательщикам любую консультацию, разобраться с ситуацией, принять меры и оказать помощь, — обещает руководитель управления. — Наша задача — найти понимание с бизнесом. Кто нас слышит, того и мы слышим.