Ежегодный музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском кремле» приглашает ценителей высокой музыки на оперу Умберто Джордано «Сибирь». Она прозвучит в исполнении солистов «Геликон-опера» в сопровождении Тюменского филармонического оркестра 15 июля.

В связи с показом оперы на открытом воздухе в постановку режиссёра Дмитрия Бертмана внесли некоторые изменения. Так, например, специально к фестивалю будут сооружены новые декорации, поскольку сцена, расположенная на улице, гораздо больше той, которая в столичном театре. Директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов сообщил, что декорации во время спектакля будут меняться, не мешая действию. С помощью специальных конструкций организаторы фестиваля обещают создать яркую, динамичную картину, воспроизводящую пейзажи Сибири. Кроме того, по обе стороны сцены будут установлены большие экраны. С их помощью зрители смогут детально разглядеть убранство концертной площадки и взглянуть на действо с разных ракурсов.

Премьера оперы «Сибирь» с большим успехом состоялась в 1903 году в театре Ла Скала в Милане (она и по сей день в его репертуаре). Спустя два года новинку представили в Генуе и Париже. Габриэль Урбен Форе, один из величайших французских музыкантов того времени, немедленно объявил «Сибирь» лучшим произведением современной школы. В 1908-м опера прозвучала уже за океаном — на Манхэттене, в США.

Умберто Джордано написал музыку на либретто Луиджи Иллика, который уверял, что на работу его вдохновил роман Льва Толстого «Воскресение». Между тем сюжет этого сочинения не имеет с книгой русского классика ничего общего. Основное действие оперы происходит в Забайкалье. Вкратце линия такова: питерская куртизанка Стефания влюбляется в простого солдата Василия и, когда тот из ревности убивает князя Алексиса, не раздумывая отправляется вслед за возлюбленным на каторгу. Они по-прежнему любят друг друга. Но судьба Стефании предрешена, куртизанка погибнет при попытке совершить вместе с Василием побег из Сибири.

Помимо этой оперы, которая прозвучит на итальянском языке и будет сопровождаться русскими субтитрами, гости фестиваля «Лето в Тобольском кремле» услышат произведения композитора Александра Алябьева, уроженца Тобольска. Их также исполнят солисты «Геликон-опера».

Тюменцам, желающим побывать на фестивале, организаторы предлагают отправиться в Тобольск на комфортабельном автобусе. Он будет ждать своих пассажиров 15 июля в 12-00 на парковочной зоне около филармонии. Приобрести билеты на автобус можно в кассе концертной организации.