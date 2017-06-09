В Тюменской области продолжается ликвидация последствий недавнего паводка и помощь пострадавшим от стихии.

Активно включились в эту работу члены фракции «Единой России» в Тюменской областной Думе. Решение помочь пострадавшим от паводка жителям региона было принято на заседании фракции в мае.

На эти цели единороссы собрали собственные средства — 900 тысяч рублей, о чем сообщил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов. Деньги направляются на поддержку многодетных семей Ишима, Ишимского и Викуловского районов. Об этом сообщает пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».

Часть средств уже попала к адресатам. Так, депутат областной Думы Владимир Ульянов посетил Викуловский район. В Доме культуры народный избранник встретился с многодетными семьями, чьи дома попали в зону подтопления. Им была передана помощь. Это триста тысяч рублей, собранные на первоочередные нужды пострадавших.

Многие жители муниципального образования лишились самых необходимых вещей, которые теперь смогут приобрести. Например, семья Аскаровых, где пятеро детей, остро нуждалась в бытовой технике и мебели. Для них приобретены стиральная машина, утюг, чайник, обеденная зона.

На встрече с депутатом также присутствовали глава администрации Викуловского района Александр Криволапов, заместитель главы района Олег Серебряков, руководитель исполкома Викуловского местного отделения партии «Единая Россия» Галина Обметкина.

В прошлом году паводок тоже затронул многие семьи. И тогда депутаты не остались в стороне и организовали сбор средств. Деньги пошли на приобретение бытовой техники, мебели и детской одежды для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Всего помощь была оказана 53 семьям, из них 43 — многодетные и 10 — семьи с детьми-инвалидами.