С днём рождения, солдат!
Александр Филиппович МАЛЬЦЕВ родился 22 июня 1926 года в деревне Колобово Свердловской области.
Александр Филиппович МАЛЬЦЕВ родился 22 июня 1926 года в деревне Колобово Свердловской области. В ноябре 1943-го призван в армию, военную подготовку проходил под Тюменью на озере Андреевском, затем обучался в авиационной школе лётчиков дальнего действия в городе Бердске Новосибирской области. В должности авиамеханика принимал участие в войне с Японией, звание — старшина. Демобилизован в сентябре 1950 года, работал в Тюмени инструктором обкома ДОСААФ, на комсомольской работе, в облисполкоме, на инженерных должностях. На пенсию вышел с моторного завода в 1986 году. Награждён орденом Отечественной войны I степени и многими другими наградами. Живёт в Тюмени.