АРМИ-2017: огонь, вода и минное поле! Вчера в Тюмени стартовали международные военные игры «АРМИ-2017». Зрелищные состязания проходят на полигоне Андреевского учебного центра Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Когда профессия — дело жизни Каждый человек сам строит свою судьбу, определяется с делом жизни. Есть люди, которые однажды выбрав профессию, остаются в ней на долгие годы. Александр и Ольга Катышевы — как раз из таких. Молодыми специалистами они пришли на предприятие «Транснефть — Сибирь». Сегодня здесь работают уже их дети. Общий трудовой стаж династии Катышевых — 108 лет.

От рядового до генерала — родом из Сибири Герои, РОДИВШИЕСЯ В ТЮМЕНСКОЙ И ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИЯХ (на территориях, в настоящее время не относящихся к Тюменской области), завершают список юбиляров нынешнего года. Каждый из них достоин того, чтобы ему посвятили альбом, стенгазету, музейную экспозицию, урок мужества. Все эти номинации перешли из первого (прошлогоднего) этапа конкурса «Узнай героя-земляка» во второй, итоги которого будут подведены 1 ноября 2017-го.