Вчера в Тюмени стартовали международные военные игры «АРМИ-2017». Зрелищные состязания проходят на полигоне Андреевского учебного центра Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Около 500 военнослужащих из разных регионов страны соревнуются в двух конкурсных дисциплинах — «Безопасный маршрут» (13 команд) и «Инженерная формула» (10 команд). В составе команд победители окружных этапов, а также представители лучших инженерных подразделений Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения и Росгвардии.

Финальные испытания всероссийского этапа конкурса «Безопасный маршрут» прошли вчера. На оборудованной трассе протяженностью около 2500 метров команда саперов из пяти человек должна была обнаружить и обезвредить противотанковые и противопехотные мины и указать колонне спецтехники безопасный путь. Команды преодолевали такие препятствия как брод, минное поле, противотанковый ров, разрушенный участок колонного пути, завал из горящих бревен.

23 июня в 11 утра на полигоне ТВВИКУ состоится новый этап всероссийского конкурса — «Инженерная формула». Экипажам на машинах предстоит преодолеть один круг трассы и выполнить специальную задачу, свойственную тому или иному образцу военной техники. Например, плавающему транспортеру — перевезти по воде «КамАЗ»…

Победители всероссийских этапов этих двух конкурсов будут представлять Вооруженные силы РФ на международном этапе соревнований, которые пройдут под Тюменью в августе.