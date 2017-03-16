Главной велогонкой Италии, безусловно, является Giro d’Italia. Однако не одной «джиро» живы поклонники велоспорта. Есть там ещё и молодёжная версия знаменитой многодневки. Она носит название Giro Ciclistico d’Italia, и в 2017 году ее выиграл тюменский велогонщик Павел Сиваков.

Giro Ciclistico d’Italia — это «андеровская», то есть молодежная версия «Джиро д’Италия». В ней выступают гонщики до 23 лет. В 2017 году многодневка стартовала в Имоле в середине июня. На первом этапе тюменец громко о себе не заявил. Он финишировал в основной группе из 100 человек через девять секунд после чемпиона Нейлсона Поулеса. Однако в следующие дни Сиваков стал более активно претендовать на лидирующие позиции.

На финише и второго, и третьего этапов наш спортсмен боролся за золото с иностранными соперниками, но чуть-чуть уступал им в спурте. В Кастелларано двух секунд не хватило до белоруса Александра Рябушенко, в Банара ди Романа — считаные мгновения до украинца Марка Падуна. Высокие места позволили Сивакову занять лидирующую позицию в генеральной классификации, которую он умело удержал в оставшихся четырех этапах.

Гонка, финишировавшая в Осимо, не изменила раскладов. Разделка в Кампокавалло принесла тюменцу четвертое время. Несмотря на это, он оторвался от преследователей в генеральной квалификации еще на 10 секунд, так как прямые конкуренты не смогли продемонстрировать быстрый индивидуальный ход.

Самым сложным для Сивакова стал предпоследний горный этап. В Франкавилла-аль-Маре он стал 11-м с отставанием в 1 минуту 55 секунд. К счастью, впереди оказались лишь горняки, не претендующие на победу в «тотале». Ну, а завершилась многодневка в Кампо Императоре. Тюменец, финишировавший третьим, успешно оставил позади Марка Падуна и британца Скотта Дэвиса. Ну, а претендентов из Австралии Лукаса Хэмилтона и Джея Хиндли отпустил от себя лишь на три секунды.

Так Павел Сиваков стал чемпионом (23:30:09). Второе место в итоговом протоколе досталось Хэмилтону (0:09). Третью строчку оккупировал Джей Хиндли (0:17).