Наблюдать за тем, что происходит на главной исторической площади Тобольска из любой точки земного шара? Легко!

Такую возможность в канун 430-летнего юбилея древней сибирской столицы подарили жителям города и всем, кто находится за его пределами, специалисты Центра реализации молодёжных и профилактических программ комитета по делам молодёжи.

Видеокамера, установленная на историческом здании Водонапорной башни, охватывает своим диапазоном практически всю Красную площадь, где в настоящее время завершаются приготовления к празднованию Дня города. В режиме on-line можно наблюдать всё происходящее на площади.

Для тех, кто не сможет принять участие в юбилейных мероприятиях 23-25 июня, достаточно зайти на сайт комитета по делам молодёжи (kdmtob.ru) и запустить видеотрансляцию (Тобольский кремль on-line). Вниманию предстанут творческие коллективы, известные артисты, двух-уровневый фейерверк и другие незабываемые моменты празднования 430-го дня рождения Тобольска.

Оценить качество трансляции можно было ещё накануне события, уточняют в комитете по делам молодежи администрации города Тобольска. Через «всевидящее око» хорошо просматривались здание Тюремного замка, северная башня Гостиного двора, Красная площадь и всё, что на ней происходит. После празднования юбилея города камера будет сфокусирована на главной достопримечательности жемчужины Сибири — Тобольском кремле.