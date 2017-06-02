С каждым годом в Тобольск приезжает всё больше туристов. Среди гостей города были президент страны Владимир Путин, патриарх Всея Руси Алексий, патриарх Кирилл, писатель Валентин Распутин, путешественник Фёдор Конюхов… Об этом напоминают фотографии, представленные на выставке «Притяжение Тобольска». Она открылась в Тюменской областной Думе.

На трёх этажах разместилось около 100 работ. Но на них не увидишь привычных красот Тобольска — памятников архитектуры, удивительных пейзажей… На снимках запечатлена, по словам организаторов выставки, новейшая история духовной столицы Сибири в лицах.

Среди авторов — Александр Аксёнов, Алексей Щукин, Сергей Русанов, Аркадий Елфимов, Станислав Баев. Фотографы зафиксировали важнейшие события и визиты почётных гостей в старинный сибирский город, отмечающий свое 430-летие.

— Эта скромная выставка остановила мгновения истории, — отметил в приветственном слове первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов, — город посетили многие известные люди. Позже они так или иначе делились воспоминаниями о Тобольске — в книгах, статьях, интервью… А это ещё больше привлекает внимание к нашей области.

Руководитель депутатской фракции партии «Единая Россия» также подчеркнул, что все официальные делегации, которые приезжают в Тюмень с деловыми визитами, непременно стремятся побывать в Тобольске. В городе, обладающем особым притяжением. Не случайно для выставки выбрали именно такое название.

К слову, на открытии экспозиции было многолюдно. Здесь собрались те, кому дорог Тобольск.

Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной Думы единоросс Юрий Конев много лет проработал ректором Тобольского пединститута.

— Тобольск всегда был интеллигентным городом, и это притягивало, — сказал Юрий Михайлович. — Здесь всегда витал дух декабристов, дух Дмитрия Ивановича Менделеева и других великих людей, которые родились в Тобольске. Этот город многие десятилетия был столицей Сибири — огромной территории. Здесь был красивый деревянный театр — жемчужина Тобольска. На каждую премьеру обязательно приходили студенты пединститута, обсуждали спектакли… Тобольск хорошеет с каждым годом. Мы наблюдаем за его развитием — и радуемся!

Депутат, лидер фракции КПРФ в областной Думе Тамара Казанцева, как сама выразилась, всю сознательную жизнь прожила в Тобольске. В этом городе ей знакомы каждая улочка, каждый дом…

— Когда баллотировалась на пост главы города, в своей программе написала: в случае моего избрания обязательно сделаем нашу улицу Мира тобольским Арбатом. Там есть на что посмотреть, — заверила Тамара Николаевна и добавила: — Десять лет я проработала учителем химии в Тобольском педучилище. До сих пор общаемся со студентами, которые у меня учились, вспоминаем старый Тобольск, удивляемся, каким он стал сейчас. Город привлекателен не только своей духовностью, но и своей промышленной базой. Из педучилища я ушла работать на ТЭЦ. 30 лет посвятила развитию промышленности города. Горжусь, что училась и работала в Тобольске. Уверена: он и дальше будет развиваться.

Тамара Казанцева сообщила: основную часть депутатского фонда она направляет на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образования Тобольска, поддержку творческих детских коллективов, помощь многодетным семьям. Тобольск по-прежнему остаётся для депутата местом притяжения: там живут коллеги по работе в педагогическом училище, сотрудники энергетического цеха теплоэлектроцентрали...

Добавим, что выставка, посвящённая 430-летию духовной столицы Сибири, будет работать в течение двух месяцев. Посмотреть её смогут гости парламента, в том числе в рамках информационно-образовательного проекта «Открытая Дума».