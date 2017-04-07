В минувший вторник состоялось заседание Тюменского областного отделения Межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников».

Ряды полярников в очередной раз пополнились. Членами организации стали секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов и депутаты регионального парламента Владимир Столяров и Николай Яшкин.

Президент региональной организации полярников, генеральный директор Сибирского научно-аналитического центра Анатолий Брехунцов сообщил о текущем состоянии дел в арктическом регионе. Он подробно рассказал о том, что ресурсная база углеводородного сырья России — одна из крупнейших в мире. Однако страна сильно отстает в производстве сжиженного газа. Заметными игроками на мировом рынке становятся Австралия и Америка.

Север Тюменской области остаётся главным газовым регионом страны. Специалисты СибНАЦ разработали проект, который позволяет создать крупные производства сжиженного природного газа в Центральной Арктике на минерально-сырьевой базе месторождений Ямала, Гыдана и прилегающих акваторий. Анатолий Брехунцов убежден: нужно в сжатые сроки разработать необходимые распорядительные, нормативные акты и документы, направленные на интенсификацию развития крупномасштабного производства сжиженного газа. Крайне необходим отдельный закон «О СПГ». Кроме того, на государственном уровне требуется принять решение о создании многофункционального морского порта Сабетта с соответствующей инфраструктурой. Разработать и реализовать комплексную территориальную информационную систему развития Арктики. Создать на острове Белый научно-исследовательский центр, который будет решать задачи по линии МЧС, министерства обороны, охраны окружающей среды.

Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов отметил, что пока рано официально давать комментарии и оценивать сделанные предложения. Однако депутаты признали, что необходимо начать работу над новым законопроектом, который касается развития производства сжиженного газа. «Главное, не упустить время!» — волновался Анатолий Брехунцов.

В ближайших планах работы областной Ассоциации полярников — налаживание тесного взаимодействия с органами исполнительной и законодательной власти, заключение договоров о сотрудничестве с тюменскими университетами и создание молодежной секции Тюменского областного отделения Ассоциации.

Анатолий Брехунцов предложил коллегам серьезно подумать о том, чтобы организовать молодежную научно-образовательную экспедицию на Ямал и Гыдан на теплоходе с посещением Нового Порта, терминала «Ворота Арктики», Ямбургского и Салмановского месторождений, завода Ямал СПГ. Анатолий Михайлович призвал депутатов Тюменской областной Думы активно поучаствовать в международном молодежном форуме «Геология объединяет», который собирает на базе детского центра «Энергетик» ребят из Тюмени и Брянска, а также двадцать молодых людей из Германии и Польши.

Форум начинает работу уже сегодня, 23 июня. Он станет уникальной площадкой, посвященной основам геологии и истории открытий месторождений нефти и газа Западной Сибири, общению и обмену культурными традициями. Ярким событием для участников станет научная площадка «Открывай мир геологии с нами!». Ребята посетят минералогический музей Сибирского научно-аналитического центра и учебный буровой полигон Тюменского индустриального университета. В лагере планируется открыть учебную мастерскую по обработке камня. Знаниями с молодежью поделятся ветераны геологии, представители крупных нефтегазовых компаний.