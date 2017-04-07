Благоустройство дворов в Тюмени идёт полным ходом. Однако общественники не оставляют этот процесс без внимания. Так, активисты ОНФ недавно оценили, как именно идут работы.

Выездная проверка состоялась в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом нам сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ. Общественники во главе с региональным координатором проекта «Благоустройство городской среды» Сергеем Соловьевым посетили несколько дворов по Московскому тракту и на улице Мелиораторов, ознакомились с планами благоустройства, пообщались с жителями. По улице Мелиораторов во дворах домов № 4, 6, 8а/1 уже выполнена отмостка территории, впереди обустройство детской площадки и организация парковки. По словам Сергея Соловьева, люди довольны ходом благоустройства своих дворов. На многих территориях никаких работ не проводилось с 80-х годов прошлого века. Сейчас идет замена сетей, опор освещения, организация детских площадок и парковок.

Параллельно с благоустройством дворов ведутся работы по улучшению транспортной инфраструктуры. Так, снос нескольких частных домов позволил освободить пространство для организации парковки возле городской поликлиники № 5 на Московском тракте. Права жителей снесенных строений ущемлены не были. Общественники внимательно следят за ходом работ, оперативно решают все возникающие вопросы. При этом налажен конструктивный диалог с городской администрацией. Вот и в рейде принял участие заместитель главы администрации Максим Афанасьев. В ближайшее время планируется еще несколько совместных рейдов, ряд встреч с жителями, чьи дворы пока не попали в программу по благоустройству. Всего в этом году в Тюмени планируется обновить 27 дворов.