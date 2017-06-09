В единый день голосования 10 сентября 2017-го ямальцам предстоит выбрать сразу двух депутатов Законодательного Собрания.

На последнем, внеочередном заседании Законодательного Собрания Ямала парламентарии досрочно освободили от депутатских полномочий своего коллегу Алексея Шилкина. Осенью 2015-го на выборах в Пуровском избирательном округе он набрал 85,3 процента голосов, показав один из самых высоких результатов. Свою отставку сам Алексей Шилкин объясняет выездом за пределы автономного округа. После ухода с поста генерального директора «Тернефтегаза», дочерней компании «НОВАТЭКа», он не сможет регулярно участвовать в работе регионального парламента. Одновременно народного избранника освободили от должности заместителя председателя комитета по экономической политике, бюджету и финансам.

Ранее от депутатских полномочий досрочно был освобождён Сергей Мазанов, возглавлявший компанию «Газпром добыча Уренгой». Его результат — 70,9 процента голосов. Сегодня он является заместителем генерального директора компании «Газпром добыча Иркутск» по ремонту и капитальному строительству.

Накануне на праймериз, проведённых «Единой Россией», были определены кандидаты, которые на сентябрьских выборах будут представлять партию власти. В Пуровском избирательном округе им станет Василий Степанов, вновь назначенный генеральный директор «Тернефтегаза». А в Новоуренгойском округе — Александр Корякин, генеральный директор компании «Газпром добыча Уренгой».

10 сентября ямальцам необходимо также избрать 25 глав муниципалитетов, депутатов одной районной Думы и ряда поселений.