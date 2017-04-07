В Медицинском городе, что растёт в Патрушево, ожидается новосёл. К 2019 году здесь откроет свои двери многопрофильный клинический госпиталь «Мать и дитя», услуги которого, по расчётам руководства, будут доступными для большинства жителей региона.

21 июня на строительной площадке будущей клиники развернули белый шатер. В торжественной обстановке губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный директор Группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер заложили капсулу с посланием потомкам и дали старт заливке первого куба цемента в фундамент клинического госпиталя.

Соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта между областным правительством и компанией «Мать и дитя» подписано всего год назад — это рекордные сроки между идеей и ее реализацией. Как отметил Марк Курцер, в кратчайшие же сроки были получены и все необходимые документы для начала строительства.

Площадь госпиталя составит 16,7 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций — 3,5 миллиарда рублей. С запуском этого медицинского учреждения в Тюмени будет создано около 1000 рабочих мест. Группа компаний «Мать и дитя» работает уже в 20 городах, имеет 33 лечебных учреждения, тюменский госпиталь — шестой по счету.

Многопрофильный центр будет оказывать высокотехнологичную плановую и экстренную медицинскую помощь по различным направлениям: акушерство-гинекология, педиатрия, урология, общая хирургия и другие специализации. Важно, что эта помощь подразумевает применение оперативных малоинвазивных технологий и ориентирована на быструю реабилитацию и сокращение периода нетрудоспособности пациентов.

В структуре госпиталя планируются хирургическое и терапевтическое отделения, роддом с женской консультацией и ЭКО, клинико-диагностическая лаборатория и центр детского здоровья.

— В группе компаний «Мать и дитя» работают одни из лучших специалистов страны, которые привнесут в наш город мировые стандарты качества медицинского обслуживания, — сказал на церемонии Владимир Якушев. — Этот объект на территории Тюменской области просто необходим.

— Именно в Тюмени я первый раз в жизни увидел гибридную операционную в нейрохирургическом центре, на меня это произвело неизгладимое впечатление, — признался Курцер. — Рядом расположен радиологический центр, вся структура Медицинского города меня в прямом смысле поразила. Кроме того, в вашем городе удивительная акушерско-гинекологическая служба. Эти факторы стали очень важными при решении начать строительство госпиталя в Тюмени.

Такую поддержку при реализации инвестиционного проекта, которую нам оказало областное правительство, мы нигде не встречали. Думаю, открытие госпиталя будет способствовать развитию медицинского туризма.

Отвечая на вопросы журналистов о доступности услуг госпиталя, Марк Курцер рассказал, что уже сегодня начал свою работу многофункциональный центр «Мать и дитя» (амбулаторное отделение), который получил квоту на операции ЭКО и готов оказывать эту помощь в рамках ОМС. И в планах работы будущего госпиталя тоже предусмотрено оказание услуг по ОМС: «Мы рассчитываем быть доступными для большинства горожан».

С открытием нового центра, где для рождения малышей будут созданы все условия, у тюменцев появилась надежда: может быть, миллионный житель Тюмени родится гораздо раньше и именно в госпитале «Мать и дитя»?