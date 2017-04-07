Василий Павлович Коротченко родился 23 июня 1924 года в деревне Никольск Голышмановского района.

Василий Павлович Коротченко родился 23 июня 1924 года в деревне Никольск Голышмановского района. Рано остался без отца. Получил образование 4 класса, впоследствии окончил вечернюю школу. Трудовую деятельность начал в 13 лет разнорабочим в колхозе. В 1942 году был призван в армию. Во время службы получил воспаление лёгких, после чего была дана инвалидность первой группы, но, подлечившись, в 1944 году ушёл на фронт. Принимал участие в боях на 3-м Белорусском фронте, наводчик противотанковой пушки, был ранен. Демобилизовался в сентябре 1946 года. Вернувшись на родину, работал в районном финансовом отделе инспектором, был председателем товарищеского суда, а затем переехал с семьёй в село Новая Заимка, работал шофёром в совхозе. С 1996 года проживает в Заводоуковске. Награждён орденом Отечественной войны I степени, другими наградами.

Пётр Фёдорович МАНДРИН родился 23 июня 1924 года в селе Абатское. После окончания 10 класса работал трактористом в деревне Ребровка Омской области, откуда и призван в Красную армию в августе 1942 года. В феврале 1943-го окончил 2-е гвардейское артиллерийское миномётное училище города Омска. Воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Белоруссии и Литвы, командир миномётного взвода, одновременно исполнял обязанности начальника разведки миномётного дивизиона, гвардии лейтенант. 19 июля 1944 года был тяжело ранен в руку и в январе 1945-го уволен с военной службы по инвалидности. После окончания Омского педагогического института около сорока лет преподавал географию в школах города. Отмечен нагрудным знаком «Отличник народного просвещения». Награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды и многочисленными медалями. С 1996 года проживал в селе Абатское, в настоящее время — в Заводоуковске.

Иван Алексеевич ЗОЛЬНИКОВ родился 23 июня 1925 года в деревне Зольниково Тобольского района. Иван рано осиротел: в 1937 году умер отец, а в феврале 1938-го — мать. С сентября 1942-го по февраль 1943-го обучался в педагогическом техникуме. В рядах Красной армии с февраля 1942 года, проходил обучение в Омском пехотном училище. Служил в Москве, Киеве. С конца июня 1944 года принимал участие в боевых действиях на 3-м и 1-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах, освобождал областной центр Пинск. Затем Прибалтика, бои за освобождение Риги, сражения в Польше, Германии. «В боях в районе высоты 22,1 15.03.45 года тов. Зольников, находясь на прямой наводке, быстрой и точной наводкой своего орудия уничтожал выявленные и вновь обнаруженные цели. Его орудием уничтожено 3 пулемёта, рассеяно и частично уничтожено взвод пехоты противника…» (из наградного листа от 04.04.1945 г.). Демобилизован в мае 1950 года. После окончания Тюменского сельскохозяйственного техникума был направлен в Тобольский ММКР, работал мастером, затем старшим мастером. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», многими другими наградами. Живёт в Тобольске.

Рубрику ведёт Геннадий Иванов, сопредседатель ООД «Бессмертный полк России».