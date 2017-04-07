Вчера, в День памяти и скорби, на восьми площадках областного центра прошла акция «Минута памяти».

Инициатором ее проведения выступило Тюменское региональное отделение общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России».

— 22 июня проходит много разных мероприятий, — поясняет руководитель тюменского штаба «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов. — Нам хотелось, чтобы именно в одно время, в 12 часов, каждый мог почтить память погибших в войне — вне зависимости от того, где он находится в эту минуту. И чтобы это стало новой доброй традицией.

В качестве примера Геннадий Иванов привел Израиль. Там после гудка сирены замирает вся страна, отдавая дань памяти евреям, погибшим во время холокоста.

Тюменский проект делает первые шаги, и пока немногие о нем знают. Но инициаторы «Минуты памяти» уверены: тюменцы поддержат акцию. И не только они. Геннадий Иванов разослал письма с предложением о ее проведении во все региональные штабы «Бессмертного полка».

В полдень у Вечного огня на Исторической площади собралось не менее 50 человек. В их числе — активисты «Бессмертного полка», члены совета ветеранов Восточного административного округа (многие — с внуками), ребята из пришкольных лагерей… Специально почтить память своих родителей пришли на площадь члены профсоюза агропромышленного комплекса Тюменского района Любовь Бакланова и Галина Горбунова — узнали о «Минуте памяти» из газет. Были и просто прохожие, решившие поддержать доброе дело.

…Тихая скорбная музыка, голос диктора предлагает почтить память тех, кто погиб на войне, сражаясь за наше счастливое будущее. Звук метронома — все склонили головы. К Вечному огню несут алые гвоздики. Похоже, начало традиции положено.