Вчера Тюменская областная Дума шестого созыва завершила первый парламентский сезон.

Председатель регионального парламента Сергей Корепанов, подводя итоги деятельности депутатского корпуса, напомнил: с сентября 2016 года по июнь 2017-го состоялось 10 заседаний Думы, в ходе которых принято 86 законов Тюменской области, из них 14 — базовых, а также 656 постановлений. В Государственную Думу Российской Федерации в качестве законодательной инициативы внесено 8 проектов федеральных законов.

В ноябре был принят важнейший для региона закон — «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Также спикер особо отметил закон «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам» и принятые на вчерашнем заседании поправки в закон о предоставлении налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков, направленные на создание благоприятных условий для развития отрасли информационных технологий.

Значительный объем работы выполнен и в рамках контрольной деятельности Думы. Депутаты рассмотрели 50 информаций о реализации федеральных и областных законов, выполнении Указов Президента Российской Федерации, государственных программ, заслушали ежегодное послание губернатора области и его отчет об итогах деятельности правительства, отчеты омбудсменов, начальника УМВД России по Тюменской области.

О том, насколько эффективно законодательная деятельность парламента влияет на региональную экономику, свидетельствует тот факт, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, в Тюменской области продолжается рост промышленного производства и реализация перспективных инвестиционных проектов. Объем инвестиций в основной капитал за прошлый год составил 261,5 миллиарда рублей, или 114,5 процента к уровню 2015 года. Всего в инвестиционном реестре Тюменской области в настоящее время 490 проектов с объемом инвестиций 1,6 триллиона рублей.

— Целенаправленная политика обеспечения экономического роста позволила развить налогооблагаемую базу, обеспечить наполнение областного бюджета, полноценное финансирование программ социально-экономического развития региона, — заявил Сергей Корепанов.

Тюменская область занимает первое место в Уральском федеральном округе по площади введенных в эксплуатацию жилых домов на каждую тысячу жителей. В 2016 году досрочно выполнено поручение Президента России по ликвидации аварийного жилья, поставленного на учет до 2012 года. В полной мере исполняются обязательства по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а это более 450 тысяч человек.

— Достижения региона были высоко оценены в ходе Дней Тюменской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, — подчеркнул спикер. — Но у нас ещё есть ряд проблем, решение которых требует пристального внимания органов власти. Первоочередной задачей, что особо подчеркнуто Президентом России во время «прямой линии» 15 июня, является повышение благосостояния и уровня жизни граждан. Хотя среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в 2016 году составила 38 тысяч 399 рублей, реальные денежные доходы жителей области, то есть доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, уменьшились на 8,6 процента по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. Уверен: продолжая вместе с губернатором области, органами исполнительной власти и местного самоуправления работу по развитию экономики региона, поддерживая постоянные эффективные контакты с институтами гражданского общества, жителями области, мы сможем решить эту задачу. И достойно ответить на новые вызовы…

Перед уходом на летние каникулы парламентарии приняли ещё один пакет законопроектов в русле политики обеспечения экономического роста. И обсудили варианты решения некоторых насущных проблем, таких, например, как защита территорий от паводка, внедрение новых технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве, повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан.

Подробности — в ближайших номерах «ТИ».