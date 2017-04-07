Слёток — это птенец, который покинул родительское гнездо, но ещё не научился толком летать. Значение этого слова я узнала от Марии Лупинос, ведущего орнитолога института биологии ТюмГУ, кандидата биологических наук, доцента кафедры зоологии и эволюционной экологии животных. Однако на практике мне довелось познакомиться с таким слётком еще раньше.

В конце мая мне дважды довелось спасать воронят. Одного, свалившегося с ветки в подвальное окно, удалось быстро вернуть на куст. А вот со вторым, который раньше положенного спланировал с дерева на землю и не смог взлететь, оказалось сложнее. Дерево высокое, без стремянки не обойтись. Зову на помощь соседа по подъезду. Он бежит за стремянкой, а родители воронёнка истошно орут и грозно пикируют прямо мне на голову. Мы справились. Принесла швабру, гоняю ею встревоженных ворон шваброй, а сосед в это время пристраивает слётка обратно на дерево. Всё обошлось. Но родители меня запомнили. И когда на следующий день я вышла во двор – они обложили меня отборной бранью…

Подумалось: правильно ли спасать птенцов таким способом? Как вообще вести себя вблизи птичьих гнёзд?

С этими и другими вопросами мы и обратились к Марии Лупинос.

— Мария Юрьевна, какие птенцы уже появились у нас в регионе?

— В мае-июне птицы сидят на гнёздах, высиживают птенцов. А кто-то уже выкармливает потомство, ставит его на крыло. Это уже птичьи подростки. Сейчас в наших лесах уже появились птенцы и слётки уток, лысух, сорок, серых ворон, грачей, дроздов, скворцов, синиц, дятлов. За ними следом можно будет увидеть маленьких славок, соловьев, зябликов, вьюрков, зеленушек, овсянок.

— Кто из птиц дольше сидит на яйцах?

— Все зависит от размеров яйца и самой взрослой птицы, от типа гнезда и интенсивности насиживания. Мухоловки и воробьи насиживают яйца 11-14 суток, серая ворона — до 15-17 суток, чирок-трескунок — 21-24, а вот лебедь-кликун — 35-40 суток.

— Можете назвать самых заботливых и самых беспечных птичьих родителей?

— В целом у птиц очень хорошо развита забота о потомстве – они долгое время обогревают своих птенцов, выкармливают даже после вылета их из гнезда. А вот классическими примерами самых беспечных родителей среди наших пернатых являются кукушки – обыкновенная и глухая. Они не строят гнезд, просто подкладывают свои яйца в чужие гнезда, где «приёмные родители» насиживают и кормят «подкидышей».

К слову, самки мелких куличков-плавунчиков тоже не отличаются заботой о потомстве. Сначала они устраивают турниры за партнеров, а после того как завершают кладку, полностью передают заботу о потомстве самцам. Сами же удирают с места событий, начиная кочевки.

— Скажите, а «птичье молоко» существует? Чем кормят птицы своих детёнышей?

— Птичье молоко действительно существует, и оно не имеет никакого отношения к известному кондитерскому изделию. У голубей, куриных, некоторых хищников и попугаев в зобу образуется творожистая масса из эпителия и лимфы, так называемое птичье молочко. Именно ею взрослые птицы выкармливают птенцов в первые дни жизни.

Есть виды птиц, которые выкармливают свое потомство семенами различных растений, почками. А клесты-еловики, обитающие в нашей области, вообще выводят потомство в лютые морозы в феврале, поскольку именно в это время созревают семена хвойных пород деревьев. Ими клесты и кормят своих птенцов. Вот еще примеры «детского питания»: серые цапли отрыгивают своим отпрыскам пойманную на водоеме рыбу. Хищные птицы разрывают свою жертву, преимущественно мелких мышевидных грызунов, на кусочки и аккуратно питают ими птенцов.

— Какие птицы рождаются полностью готовыми к жизни, с пером, умеют есть, летать, плавать?

— Птенцов в момент их вылупления можно разделить на две группы: выводковые и птенцовые. Птенцы первого типа появляются на свет зрячими и в пуху. Уже через несколько часов после того, как они проклюнутся из яйца, могут хорошо бегать, а представители водных птиц — плавать и даже нырять. Такие птенцы вместе с родителями покидают гнездо и кочуют. И питаются самостоятельно. Хотя родители в любом случае защищают свой выводок, помогают им искать пищу, при необходимости обогревают. К выводковым птенцам относятся серый гусь, чирок-трескунок, лебедь-кликун, глухарь, тетерев, рябчик, серый журавль, стерх, различные виды куликов.

А вот в птенцовой группе новое поколение появляется на свет из яйца совершенно беспомощным. Такие птенцы рождаются слепыми, голыми или слабо опушенными. Долгое время они остаются в гнезде, что называется, на полном обеспечении у родителей и под их неусыпным контролем. В первые дни жизни они на любое раздражение отвечают требованием корма — открывают клюв и пищат. Когда же у них прорезываются глаза, они ведут себя уже по-другому: требуют корм только при появлении взрослых птиц, а при любых других раздражителях спешат затаиться на дне гнезда. Среди представителей этой группы птенцов — голуби, дятлы, большинство воробьиных, стрижи, пеликаны, бакланы.

— Как же нам вести себя рядом с птичьим гнездом?

— Чтобы вы случайно не стали причиной гибели кладок и птенцов, просим вас в период гнездования птиц соблюдать в лесах и парках ряд правил. Не сходите с троп и дорожек, выгуливайте собак только на поводке. Увидев встревоженную, беспокоящуюся птицу, отойдите подальше. А случайно обнаружив гнездо, сдержите любопытство, не приближайтесь к нему, тихонько уйдите.

— Что делать со слётками, которые каким-то образом оказались одни, в каких случаях их стоит забрать домой?

— Родители докармливают таких птенцов на земле или на ветках деревьев, пока те осваивают нелегкую науку выживания в природе. Что же касается поведения человека… В лесу, в парке или на дорожке среди зеленых насаждений в конце июня нередко можно увидеть милого желторотого птенчика с короткими крылышками и маленьким хвостиком. Его вид вызывает у окружающих жалость и стремление спасти, защитить его от враждебного мира. Нередко прохожие подбирают слётков, чтобы выкормить их дома. И птенец в подавляющем большинстве случаев обречен на гибель. Потому что выкормить таких «спасенных» птенцов — задача сложная даже для профессионала. Для человека, не знакомого с тонкостями птичьей жизни, она почти непосильна.

Как помочь таким птенцам? Самое простое — не трогайте их, не нужно их «спасать», подбирать и уносить домой. Родители не бросили их, они рядом, хотя вы можете их и не видеть. Они позаботятся о своем отпрыске.

Но бывают и исключения из этих правил. Это ситуации, когда птицам требуется ваша непосредственная помощь. Например, слёток получил травму, или на него надвигается опасность — автомобиль, бродячий кот, да мало ли что еще… Травмированных птиц стоит отнести в ветклинику. В случае опасности надо постараться посадить слётка на ближайшее дерево.

Отдельно расскажу про черных стрижей. Эти птицы большую часть своей жизни проводят в воздухе, охотятся за насекомыми. Пьют воду и даже спят на лету! А вот по земле передвигаются с большим трудом, поэтому взлететь самостоятельно не могут. Если вы встретите такую птицу на земле, обязательно попытайтесь помочь ей вспорхнуть ввысь. Для этого нужно поднять руку со стрижом, покачать ей тихонько вверх-вниз и раскрыть ладонь. Если стриж вспорхнет с руки и улетит — все в порядке. Если нет — стоит обратиться за помощью к специалистам. Скорее всего, у стрижа какая-то травма. У меня было много случаев, когда к нам на кафедру приносили травмированных стрижей, которые не могли летать и добывать себе корм. Мы ставили их на усиленное питание (стрижи едят только насекомых), поили, подлечивали. А со временем, когда травмы заживали, отпускали птиц в небо.