Кувшинки и уточки как средство безопасности на воде
Тюменские спасатели осуществляют ежедневное патрулирование даже на тех водных объектах, купание на которых запрещено. После преобразования водоёма, когда он становится непривлекательным для купания, они переходят на другой режим наблюдения.
О выполнении муниципальной программы по обеспечению безопасности рассказал депутатам Тюменской городской Думы заместитель главы администрации города Тюмени Павел Перевалов — эта тема значилась в повестке дня июньского заседания постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению.
Актуальный вопрос о безопасности на воде задал депутат Игорь Ракша. Известно, что непригодные для купания водоемы планируется преображать: высаживать в них кувшинки, поселять уток, делать крутые берега, огораживать декоративными заборами — словом, делать все, что не позволит тюменцам сломя голову кидаться в воду. Достаточно ли горожанам таких «культурных границ»?
Как выяснилось, в городской администрации учитывают нравы жителей, которым и кувшинки с утками не станут помехой. Патрулирование на таких водных объектах даже с появлением «декора» не прекратится, изменится лишь его периодичность.
Депутат Альбина Селезнева подготовила два вопроса на тему безопасности.
— Четыре месяца назад на улице Камчатской случился пожар, после которого жители всего дома до сих пор дышат гарью… Почему весь подъезд не переселяют в маневренный фонд? Они жили там два месяца, после чего их снова вернули в эти невыносимые условия. Еще один вопрос: мы много лет просим о том, чтобы в сквере Казачьи Луга на Лесобазе, которой, к слову, в этом году исполнилось 90 лет, установили камеры видеонаблюдений, ведь на этой территории каждую неделю проходят массовые мероприятия.
Павел Перевалов пообещал депутату разобраться в ситуации — и с пострадавшими от пожара, и с видеокамерами.
О камерах видеонаблюдения Альбина Селезнева вновь заговорила буквально несколько минут спустя, когда обсуждался вопрос о выполнении рекомендаций дня депутата по теме «Организация охраны общественного порядка в скверах, парках, на придворовых территориях. Результаты применения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
— Все скверы в первую очередь необходимо оборудовать камерами видеонаблюдения. Да, Казачьи Луга находятся на окраине города, но это не значит, что следует применять принцип остаточного финансирования, — отстаивала свое мнение Альбина Михайловна.
Ее коллега Валерий Роженцев попробовал внести ясность:
— Решение об установке камер, вероятнее всего, принимается с учетом анализа оперативной обстановки на территории. Там, где напряженнее всего, там и стоят камеры.
— Поздравляем, Альбина Михайловна, на Лесобазе все хорошо! — весело отозвались другие депутаты.
Но Альбину Селезневу, судя по всему, такой аргумент не устроил.
Непригодные для купания водоёмы планируется преображать: высаживать в них кувшинки, поселять уток, делать крутые берега...