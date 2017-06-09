Тюменские спасатели осуществляют ежедневное патрулирование даже на тех водных объектах, купание на которых запрещено. После преобразования водоёма, когда он становится непривлекательным для купания, они переходят на другой режим наблюдения.

О выполнении муниципальной программы по обеспечению безопасности рассказал депутатам Тюменской городской Думы заместитель главы администрации города Тюмени Павел Перевалов — эта тема значилась в повестке дня июньского заседания постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению.

Актуальный вопрос о безопасности на воде задал депутат Игорь Ракша. Известно, что непригодные для купания водоемы планируется преображать: высаживать в них кувшинки, поселять уток, делать крутые берега, огораживать декоративными заборами — словом, делать все, что не позволит тюменцам сломя голову кидаться в воду. Достаточно ли горожанам таких «культурных границ»?

Как выяснилось, в городской администрации учитывают нравы жителей, которым и кувшинки с утками не станут помехой. Патрулирование на таких водных объектах даже с появлением «декора» не прекратится, изменится лишь его периодичность.

Депутат Альбина Селезнева подготовила два вопроса на тему безопасности.

— Четыре месяца назад на улице Камчатской случился пожар, после которого жители всего дома до сих пор дышат гарью… Почему весь подъезд не переселяют в маневренный фонд? Они жили там два месяца, после чего их снова вернули в эти невыносимые условия. Еще один вопрос: мы много лет просим о том, чтобы в сквере Казачьи Луга на Лесобазе, которой, к слову, в этом году исполнилось 90 лет, установили камеры видеонаблюдений, ведь на этой территории каждую неделю проходят массовые мероприятия.

Павел Перевалов пообещал депутату разобраться в ситуации — и с пострадавшими от пожара, и с видеокамерами.

О камерах видеонаблюдения Альбина Селезнева вновь заговорила буквально несколько минут спустя, когда обсуждался вопрос о выполнении рекомендаций дня депутата по теме «Организация охраны общественного порядка в скверах, парках, на придворовых территориях. Результаты применения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

— Все скверы в первую очередь необходимо оборудовать камерами видеонаблюдения. Да, Казачьи Луга находятся на окраине города, но это не значит, что следует применять принцип остаточного финансирования, — отстаивала свое мнение Альбина Михайловна.

Ее коллега Валерий Роженцев попробовал внести ясность:

— Решение об установке камер, вероятнее всего, принимается с учетом анализа оперативной обстановки на территории. Там, где напряженнее всего, там и стоят камеры.

— Поздравляем, Альбина Михайловна, на Лесобазе все хорошо! — весело отозвались другие депутаты.

Но Альбину Селезневу, судя по всему, такой аргумент не устроил.