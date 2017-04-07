На вопросы тюменских садоводов отвечает Алексей Сергеевич Кучеров, региональный руководитель партийного проекта партии «Единая Россия» «Дом садовода — опора семьи», председатель Тюменского регионального отделения Союза садоводов России по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Как повлиять на соседей?

«Несколько лет назад мы построили за свой счет забор из штакетника между нашим участком и участком соседей. Соседи постоянно складируют рядом с забором различные ненужные вещи и стройматериалы. В результате забор покосился, заваливается на нашу сторону. В настоящее время соседи дачей почти не пользуются, приезжают редко, и на наши просьбы очистить территорию, чтобы мы могли поправить забор, советуют нам самим убрать то, что нам мешает. Мы пожилые люди, нам тяжело это сделать, да и к тому же мы не считаем нормальным наводить порядок на чужом участке. Председатель говорит, что не имеет права повлиять на соседей, так как участок приватизирован, а он следит только за порядком на общей территории СНТ. Каким образом можно повлиять на соседей в рамках закона, должен ли нам помочь председатель, или он прав, что не может вмешаться?»

Ольга Петровна,

Ишим

— Согласно Федеральному закону № 66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» в садовых обществах должна быть создана комиссия по контролю за соблюдением законодательства. Это один из органов управления садоводческого общества, и избирается он общим собранием из числа садоводов.

По вашему заявлению комиссия, если таковая создана, проведет осмотр территории вашего участка и участка соседа и зафиксирует нарушение либо его отсутствие. Забор — это граница балансового разграничения соседних участков, и он должен соответствовать СНИПу о застройке садовых участков. Если действительно сосед нарушил СНИП, к примеру, расположил дровяник или другие сооружения вплотную к вашему забору, нарушение будет зафиксировано и вашему соседу будет вынесено предписание, с указанием конкретных сроков, устранить данное нарушение — убрать предметы или постройки, угрожающие вашему имуществу. Если же предписание не будет выполнено, вы вправе обратиться в суд, обязательно приложив копии своего заявления и предписания комиссии. В судебном иске, помимо понуждения к исполнению предписания и компенсации судебных издержек, вы можете потребовать компенсацию за ремонт поврежденной собственности — вашего забора или иного имущества, а также моральный ущерб.

Если упомянутая выше комиссия в вашем обществе не создана, вы можете обратиться с заявлением к председателю, и он должен будет направить членов правления на осмотр вашего и соседнего садовых участков на предмет выявления нарушений. После чего члены правления доложат данную ситуацию на заседании правления, и оно должно будет вынести решение о том, имеет место нарушение или нет.

Зона сорняков

«Наш сосед, получив участок в наследство, землю не обрабатывает, использует только часть участка под мангальную зону. Остальная земля вот уже несколько лет покрыта сорняками, которые разрастаются и рассеиваются по всем ближайшим дачам. На наши замечания сосед не реагирует. Обратились мы к председателю, но он, ссылаясь на то, что участок находится в собственности, заявил нам, что сделать ничего не может. Неужели в таком случае на нашего нерадивого соседа нет никакой управы?»

Семья Елисеевых, Тобольск

— Совершенно ошибочно мнение, что, если участок приватизирован, его можно использовать как заблагорассудится и игнорировать интересы и законные права соседей и садового общества. Согласно пункту 2 ст. 19 Федерального закона № 66 « О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» член такого объединения обязан использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, не наносить ущерб земле как природному и хозяйственному объекту, не нарушать права членов такого объединения. Надо также отметить, что во многих обществах данные нарушения вписаны даже в устав, то есть может иметь место не только нарушение федерального закона, но и устава.

В данном случае вам также будет целесообразно обратиться в комиссию по контролю за соблюдением законодательства, если таковая создана в вашем садовом обществе. Владелец участок не обрабатывает, чем наносит урон не только частной (вашей и соседей), но и общедолевой собственности садового общества, создавая пожарную опасность неубранным сухостоем, особенно в осенне-весенний период. Комиссия должна вынести предписание с требованием привести участок в порядок. Заодно узнайте у председателя, возможно, в Уставе вашего общества предусмотрен штраф за подобные нарушения.

Если требования комиссии не выполняются, вы можете обратиться с жалобой в комиссию по землепользованию Тюменской области, в департамент недропользования и экологии Тюменской области, а также в отдел государственного земельного надзора Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, где при невыполнении предписания вашему соседу выпишут штраф. Так как в данном случае существует угроза возгорания неубранной травы, можно также обратиться в МЧС по Тюменской области. На сегодняшний день имеются специальные памятки для председателей садовых обществ по фиксации нарушений правил пожарной безопасности, которые можно получить в администрации города или в региональном отделении Союза садоводов.

Если же и эти меры не принесут должного результата, придется обратиться в суд, который вынесет решение о понуждении вашего соседа привести участок в надлежащий вид. В том случае, если и судебное решение не будет выполняться, нужно подать в суд повторно, тогда прибавится ответственность за неподчинение суду, что уже грозит вашему нерадивому соседу более крупными неприятностями. К тому же, даже если участок приватизирован, как член садового общества вы можете инициировать перед общим собранием подачу заявления в суд от лица вашего садового общества с требованием изъятия у вашего соседа земельного участка с целью его дальнейшего перераспределения. При поддержке грамотного юриста решение суда безусловно будет на стороне добросовестных садоводов.

Адрес консультационной приёмной регионального отделения Союза садоводов России: улица Республики, дом 13, кабинет 14, телефон (3452) 290-111. Приём по личным вопросам каждую последнюю пятницу месяца с 17-00.

Внимание! В июле председатель Тюменского отделения союза садоводов уходит в отпуск и будет трудиться на своем дачном участке, в связи с чем приём по личным вопросам временно прекращается до августа.