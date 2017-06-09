Тюменские единороссы поддерживают благотворительный проект «Ключ к жизни»

На заседании фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы принято решение за счет личных средств оказать материальную помощь благотворительному проекту социального партнерства «Ключ к жизни», направленному на оказание высокотехнологичной медицинской помощи тяжелобольным детям. Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов.

Благодаря проекту «Ключ к жизни», инициированному губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым, дети со сложными диагнозами имеют возможность получить лечение в лучших аккредитованных клиниках за рубежом, а также дополнительную помощь и реабилитацию, которая не входит в программу государственных гарантий.

«Члены фракции «Единая Россия» традиционно выделяют средства на лечение детей. Всего с 2011 года — момента старта проекта — из личных средств нами собрано11 млн 369 тысяч рублей», — сообщил Андрей Артюхов.

Отметим, что за шесть лет реализации проекта 800 детей получили необходимую им медицинскую помощь.