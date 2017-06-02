Поплясать под африканские барабаны, подумать о вечном под армянский дудук, спеть вместе с казачьим хором, создать свой автограф в виде иероглифа под руководством китайского мастера, смастерить славянский оберег, а также прослушать лекцию о возрождении малых городов и деревень… Вот это и был этнофестиваль «Небо и Земля», который вот уже 10 лет проводится в окрестностях Тюмени. А последние годы — в экополисе в 42 километрах от города.

За пять дней фестиваль собирает более 5 тысяч человек с Урала и Сибири. Атмосфера самая благостная. И это при том, что жарить мясо, распивать спиртные напитки, курить на территории категорически запрещается. Дружелюбно расположенных людей в аутентичных нарядах здесь множество. Почувствовать себя музыкантом, поиграть на древнем инструменте варгане — пожалуйста. «Этот инструмент под тем или иным названием встречается у большинства народов мира. Он очень компактный, поэтому побывал в космосе, его особенность в том, что звук преображается внутри человека», — говорит участник фестиваля Николай Юрченко. И действительно: услышав раз, варган не забудешь.

Елена Данинберг из Кургана привезла обережные куклы и расписные пряники. Делится с нами: «Пеку их больше сорока лет, это наш семейный рецепт, который я переняла у бабушки и усовершенствовала. Тесто — женский инструмент самовыражения. Никогда не пеку в плохом настроении. Расписываю пряники всегда под музыку и обычно не знаю, что у меня получится. Пряник не только насыщает, он укрепляет дух, ведь в тесте присутствует особый пряничный букет из корицы, имбиря, мускатного ореха, кардамона и обязательно определённого сорта мёда. В него вложено столько всего хорошего, поэтому пряник так любим и живуч на Руси. Ещё один плюс — он долго хранится, почти год».

Ребятишки скачут на сене и проявляют чудеса ловкости в веревочном лабиринте. На каждом наклеен номер телефона родителей, чтоб не потерялись. Здесь все продумано до мелочей. Но главное — каждый, даже приехавший из чистого любопытства, найдёт себе занятие по душе. Можно освоить новые техники массажа, поговорить об особенностях сыроедения, пострелять из лука, поучаствовать в танцах народов мира. Сюда едут не только за развлечениями, но и за знаниями. Аудитория фестиваля — люди, ведущие здоровый образ жизни.

…Ищу интересную площадку для сына и натыкаюсь взглядом на сказочное название «Чудоград» — первый семейный лагерь в нашем регионе!

— Радует, что можно побыть на природе и в то же время среди людей. Приобрести какие-то новые знания, поделиться своим опытом, — говорит Вера Оруджова, создатель лагеря. — Это очень хорошая альтернатива досугу молодежному, дружескому, семейному. Наш первый семейный лагерь «Чудоград» родился из вопросов ко мне: «Вера, куда сходить с ребёнком?». Досуг с семьёй, по-моему, нужно проводить так, чтобы было интересно не только ребёнку, но и родителям. Мы проводим тематические смены, зимние и летние, в санатории. Задача максимум — снять людей с дивана, отвлечь от телевизора и гаджетов. Доказать, что семейная жизнь — это не только вопросы «что поел» и «какую оценку принес из школы», но и самый доверительный разговор. С фестивалем нам по пути!

Отдельная большая тема на фестивале — вегетарианство и сыроедение. Рецептами изготовления пряников без муки, масла и яиц, но зато с «живой» водой поделилась Наталья Девятова, жительница экопоселения «Росичи»: «Для пряников берём 2-3 морковки, потёртые на мелкой терке, по полкилограмма пшеничной крупы и изюма. Все немножко размачиваем в небольшом количестве воды, затем лепим пряники и обваливаем в геркулесе, отправляем в духовку на 180 градусов… и через 50 минут полезная еда готова. Для «живой» воды нужны пол-лимона и два больших стебля ревеня — всё режем, заливаем чистой водой и настаиваем ночь. Если добавить мёд, появится вкус кваса».

Пора бы и мне что-то приобрести. Останавливаю выбор на записной книжке, все листы которой сделаны из бересты.

— Как шутят мои подруги, в этом — мое осмысление новгородских берестяных грамот, — комментирует Елена Патласова из Перми. — Я впервые на фестивале, и мне очень нравится здешняя атмосфера содружества и единодушия. Очень насыщенная программа, любой участник может попробовать себя в самых разных направлениях. Я привезла два мастер-класса по изготовлению бусин из бересты и плетению браслетов. Работаю как в традиционных техниках (Елена демонстрирует кузовок и туесок), так и в новых направлениях: кулоны, записные книжки. Ремесло — оно ведь не мертвое, оно живое и должно развиваться вместе с культурой.

С ней согласна Надежда Маслихова, мастер тагильской подносной росписи:

— Её ещё называют «Уральская роза», «Тагильский сувенир». Нашему ремеслу уже 270 лет, отличается от жостовской она тем, что при росписи два цвета сразу на кисточку берётся. Для чего сохранять традицию? Без традиций, без корней мы просто потеряемся. Это наш быт, наша история, наше лицо. Меня не раз спрашивали, почему вы не рисуете на подносах по законам фэншуя? Или знаки зодиака, к примеру? Конечно, я могу рисовать все, но есть какие-то каноны, если их не развивать и не продолжать, традиция зачахнет. Именно сейчас люди стали ценить народные промыслы. Я езжу по разным городам и вижу эту тенденцию возвращения к истокам.