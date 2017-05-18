В Мугене практически всё готово к запуску нового лесоперерабатывающего производства.

К настоящему моменту возведены лесопильный цех, цех строгания с линией оптимизации древесины, сушильная камера и котельная, столовая. Чтобы завод начал полноценно функционировать, осталось получить разрешительные документы, найти сетевую компанию — поставщика электричества.

Как сообщает пресс-служба муниципального образования, этот и другие вопросы решались в рамках рабочей встречи главы администрации района Сергея Путмина и главного технолога ООО «Ровиал» Андрея Закревского.

По его словам, в Уватском районе предприятие арендует участки общей площадью порядка 110 тысяч гектаров с расчетной лесосекой 250 тысяч кубометров в год, в том числе 45 тысяч кубометров хвойных пород.

Для заготовки и переработки используется новейшее современное оборудование. После запуска производства завод планирует выпускать сырую доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, профилированный брус, оцилиндрованное бревно.

На встрече с представителем инвестора Сергей Путмин отметил, что Уватский район — один из самых богатых по запасам древесины в Тюменской области. Лесная промышленность здесь имеет большую историю и значительные перспективы.

Сергей Геннадьевич напомнил, что в советские годы в Туртасе заготавливали более полумиллиона кубометров леса. Тогда была создана развитая инфраструктура, приехали специалисты, многие из которых и сейчас живут на территории муниципалитета.

— Сегодня мы вышли на уровень заготовки в 150-200 тысяч кубометров в год. Зачастую лес используется для обустройства технологических дорог, хотя мог бы применяться для производства строительного материала. По пути переработки пошла компания «Ровиал», которая осваивает северные лесные участки. А мы, в свою очередь, подбираем инвестора для строительства крупного перерабатывающего предприятия на юге, — сказал глава.

Сейчас готовится инвестиционный портфель по промышленной площадке Туртасского леспромхоза, который будет направлен в правительство области для ее включения в состав Тюменского индустриального парка.