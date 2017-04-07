Эмблемой областного хосписа уже много лет остается листик на голой ветке дерева: одинокий и слабый, поддерживаемый чьими-то заботливыми ладонями. Девиз учреждения — «Последнюю надежду сохраняя…»

— Как бы философски люди ни относились к жизни, о её конце мало кто говорит спокойно. Рассуждать могут о чём угодно. Но когда становится хуже, хватаются за последнюю соломинку, чтобы продержаться ещё день, два, три… — рассуждает заместитель главного врача хосписа Александр Пеньков.

Новый день

Утро выдалось на редкость хмурым и ветреным. В холле хосписа безутешно плакала молодая женщина. Медсестры спешили помочь подопечным: надо вовремя выполнить все положенные процедуры. По палатам развозили завтрак… Однако суета внешнего мира словно не касалась пациентов. Они встречали еще один день своей жизни спокойно, обстоятельно.

Мы ожидали увидеть людей, лежащих, отвернувшись к стенке. Но почти каждый пациент хосписа старался подняться, посидеть, пройтись… В одной из палат нам радушно улыбнулся дедушка: размеренно стуча ложкой, он завтракал. Манная каша, хлеб с маслом, чай. Чем не повод для еще одной маленькой радости? В соседней комнате мужчина раздвинул шторы. Поменял воду в вазе и бережно поставил на тумбочку букет пионов: пусть тоже еще поживут!

— Меня фотографировать не надо, — попросил один из обитателей больницы, статный и на вид полный сил человек. — Не хочется, чтобы люди знали, где нахожусь. Мне еще надо поработать. Сдаваться нельзя. Такую закалку дал Тюменский Север, с такими великими людьми довелось работать — Юрий Эрвье, Фарман Салманов…

В просторном и светлом холле учреждения — большой шкаф с книгами: старая добрая классика, советская литература, современные детективы. В хосписе есть свои «записные» читатели. А еще пациенты могут сыграть в шахматы или перекинуться в картишки, посмотреть телевизор. Но чаще всего им не до этого. Хочется молчать, вспоминать, думать. Для некоторых сюда приходят православные сестры милосердия. Бывает, человек внезапно решает подготовиться к крещению, исповеди, причастию.

Порог вечности

Областной хоспис принимает пациентов с восемнадцатилетнего возраста и работает в сфере обязательного медицинского страхования. Предоставляемые услуги совершенно бесплатны. На пороге вечности все равны: молодые и пожилые, бедные и весьма состоятельные…

Помощь в учреждении получают те, кто имеет последнюю, четвертую стадию заболевания. Это значит, что сотрудники онкологического центра сделали для людей всё, что смогли. Возможности медицины исчерпаны.

Теперь специалисты по паллиативной помощи стараются облегчить состояние пациентов: снять боль, улучшить общее самочувствие. Здесь его называют «качество жизни». Можно вызвать врача учреждения на дом и, если он посчитает необходимым, пролечиться в стационаре, рассчитанном на 30 мест. Очереди сюда, можно сказать, нет. Кто-то проходит курс лечения однократно, кто-то приезжает несколько раз. Медики рассказывают: с установленным диагнозом можно прожить в среднем год или два. Иногда три. Врачи ни разу не видели в хосписе тех, кто бы выздоровел.

— Один мужчина ходил к нам пять лет. Несмотря на рак желудка, пил и ел всё подряд. Чувствовал себя неплохо. Но болезнь, тем не менее, взяла своё, — вспоминает заслуженный врач РФ, анестезиолог-реаниматолог Надежда Богданова. Рядом в ординаторской решает вопросы с родственниками её молодая коллега — врач по паллиативной помощи Диана Шибида. Она всегда обращается к своим пациентам с доброй улыбкой. Заметно, что работа девушке нравится.

— У тех, кто здесь трудится, обязательно должно быть живое, сострадательное сердце. Конечно, непросто осознавать, что каждый пациент покинет этот мир. К смерти вообще привыкнуть невозможно. Врачи и медсестры со стажем становятся психологами и поддерживают молодых коллег, учат их находить душевное равновесие, общаться с пациентами, успокаивать родственников, — рассказывает Александр Пеньков, который трудится в хосписе уже пятнадцать лет. — Если болезнь нельзя вылечить, это еще не значит, что нельзя помочь пациенту. Наша служба нужна, чтобы человек уходил, не обремененный страданиями, достойно, тихо, умиротворённо. Мы не в силах продлить жизнь, зато можем сделать ее легче…

Несмотря на то, что медицина шагнула далеко вперед в лечении онкологических заболеваний, потребность в хосписах только увеличивается. Больных становится больше — растет потребность в паллиативе. За двадцать лет количество мест в тюменском учреждении увеличилось в два раза.

Молодые кадры не боятся приходить в хоспис. Здесь проходят практику студенты из медицинского университета и медколледжа. Сейчас молодежь сознательно обучается на врачей паллиативной помощи. «Паллиативная помощь занимает почетное четвертое место в приоритетных разделах медицины, — заметила врач-онколог, заведующая выездной службой хосписа Виолетта Черная. — Я когда-то стала онкологом благодаря случаю. И спустя пятнадцать лет, проведенных в хосписе, ни о чем не жалею. Знаю, насколько важное дело делаю. Работа стала моей жизнью и философией».

От 60 до 80 больных пролечиваются в стационаре за месяц.

Как помочь?

— Помощь добровольцев нашему учреждению в общем-то не нужна. Сотрудники справляются с обязанностями, — говорит главный врач хосписа Александр Филимонов. — Но если кого-то тянет помогать по зову сердца — добро пожаловать! Пациентам иногда хочется пообщаться. Можно подать стакан воды, почитать книгу, помочь выйти на улицу подышать воздухом… Требование к волонтерам одно: иметь медицинскую книжку. Но, знаете, почему-то желающих бывать у нас нет…

Это «мрачное», как многим до сих пор представляется, учреждение общественные организации и добровольцы предпочитают обходить стороной. Если хоспис получает какую-то помощь, то чаще всего от родственников тех, кто здесь побывал. В холле стоит большой аквариум. Его привез несколько лет назад один из пациентов. Он до последнего дня ухаживал за рыбками, удивляя персонал своим оптимизмом и жизнелюбием.

— Многие добровольцы полагают, что помощь можно оказывать только у постели пациента. Это не совсем так, — замечает Виолетта Черная. — Можно помыть окно, чтобы стало светлее, повесить красивые шторы. Можно потрудиться на территории: установить скамью, сделать навес, посадить цветы. Наши подопечные начинают ценить в жизни каждую мелочь.

И дети тоже…

В России начали открываться детские хосписы, где ребятишек стараются окружить особой заботой и вернуть им безоблачное детство. В Тюменской области детей, которых не удалось вылечить, к счастью, немного. Родители предпочитают оставлять ребят в кругу семьи.

— В детском отделении онкологического диспансера «Медицинского города» сейчас проходят лечение семьдесят ребят. Борьба за их жизнь продолжается до конца. Маленькие пациенты выздоравливают, — разъяснила специалист «Медгорода» Алёна Долгунская. — Но если случается так, что дети всё-таки «уходят», то они получают паллиативную помощь наших специалистов. Мы до последнего с ними…

Для оказания паллиативной помощи детям предусмотрены койкоместа в областных больницах. Кроме того, как нам рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, при областных больницах и лечебно-реабилитационном центре «Надежда» в Тюмени действуют выездные бригады, включающие медиков и психологов, которые оказывают помощь детям и их родителям на дому.